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13:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Экономика Китая показала рекордный рост на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

Китайская экономика выросла на рекордные 18,3% в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП оказался самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году.

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Источник: GETTY IMAGES

Как сообщило государственное статистическое бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2021 года составил 24,93 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов) и превысил предыдущий рекорд в 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.

В то же время показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост как минимум на 19%.

«Это хорошее начало [восстановления] национальной экономики, — говорится в докладе государственного статистического бюро Китая. — Но мы должны иметь в виду, что эпидемия Covid-19 все еще распространяется по миру, и ситуация осложняется высокой неопределенностью и нестабильностью».

В январе-марте 2020 года — на пике пандемии коронавируса в Китае — ВВП страны упал на 6,8%, поставив антирекорд.

Во втором квартале 2020 года, после снятия коронавирусных ограничений, китайская экономика начала восстанавливаться и росла весь оставшийся год. Так, рост ВВП Китая в четвертом квартале прошлого года был всего на 0,6% ниже роста в первом квартале нынешнего.

В марте объем промышленного производства в Китае повысился на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а розничные продажи выросли на 34,2%.

Источник: GETTY IMAGES

«Показатели по месяцам выглядят многообещающе и демонстрируют, что промышленное производство, продажи и инвестиции в марте стабильно росли», — говорит глава отдела экономики Азии консалтинговой фирмы Oxford Economics Луис Куиджс.

Однако некоторые аналитики прогнозируют замедление роста в ряде секторов китайской экономики из-за сокращения государственной фискальной и денежно-кредитной поддержки.

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По мнению аналитика Economist Intelligence Unit Юэ Су, в ближайшие кварталы темпы роста китайского ВВП будут замедляться.

«Торговля и промышленное производство в стране, скорее всего, не смогут сохранить такие высокие темпы роста из-за отсутствия мер по стимулированию национальной экономики», — говорит она.

Тем не менее свежие данные свидетельствуют о том, что китайская экономика после рекордного спада продолжает набирать обороты.

Благодаря строгим мерам по сдерживанию коронавируса и оказанию помощи предприятиям ВВП страны стабильно демонстрировал рост. И, несмотря на неудачное начало 2020 года, Китай стал единственной крупной экономикой, которая по его итогам показала рост, хотя и самый слабый за десятилетия (2,3%).

Власти Китая рассчитывают, что по итогам 2021 года темпы роста экономики страны превысят 6%.

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