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17:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Такого почти ни у кого нет». Медведев оценил роль Путина в росте зарплат россиян

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал обратить внимание на роль президента Владимира Путина в росте зарплат россиян за последние 20 лет. По словам Медведева, это произошло при непосредственном участии главы государства.

Источник: Reuters

Мнение Медведева

На встрече с участниками праймериз «Единой России» председатель партии заявил, что заслуги политиков порой очень быстро забывают.

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Медведев отметил, что в 2000 году, когда Путин впервые стал президентом, средняя зарплата в стране составляла $50, или 1400 рублей по курсу доллара в тот период.

«Почувствуйте разницу. Если сравнивать нас с другими странами, то такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. Об этом нужно помнить и рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам», — добавил Медведев.

Согласно Росстату, средняя зарплата в России в 2000 году была в 1,5 раза выше — 2223 рубля (почти $80). В 2020-м россияне в среднем получали 51 083 рубля ($708 по среднегодовому курсу 71,2 рубля за доллар).

Таким образом, за 20 лет зарплаты выросли в рублёвом выражении в 23 раза, в долларовом — почти в 9 раз.

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Мнение Путина

Сам Путин ранее утверждал, что из-за мирового кризиса 2008−2009 годов доходы россиян не удалось увеличить до $2700, как это предполагала «Стратегия 2020».

Речь идёт о концепции долгосрочного социально-экономического развития России, предполагавшей к 2020 году достижения роста ВВП на 38−66%, радикального сокращения бедности и увеличения инвестиций в человеческий капитал на 80−85%. Правительство приняло её незадолго до обрушения рынков из-за мирового финансового кризиса.

С его наступлением перед российским правительством встала новая задача — «не обрушить экономику вообще и не свести к нулю накопления граждан», отмечал глава государства.

«Я сказал, чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне», — объяснил президент.

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В 2009 году, после самого успешного в своей истории десятилетия, Россия заметно пострадала от глобального кризиса: за год ВВП сократился почти на 8%. Персональную ответственность за такие изменения в экономике, по словам Путина, никто нести не может.

Среди плюсов в экономике России за последние 20 лет президент отмечал уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности, а также снижение инфляции по сравнению с 1990-ми годами, когда она достигала 35%.

В то же время Путин негативно оценивал высокие размеры зарплат глав госкомпаний. По его убеждению, государственность корпораций «плохо бьётся» с рыночными доходами топ-менеджеров. Президент утверждал, что его «коробит», когда управленцы от государства получают по «миллиону в день», отметив, что такая сумма — это «многовато».

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