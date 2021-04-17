В Fitch заявили, что суверенный рейтинг России устойчив к последним санкциям США

Также агентство подчеркивает, что санкционные риски останутся высокими при администрации Байдена.
При этом, как отмечают аналитики, низкий уровень дефицита бюджета, низкий государственный долг, значительные бюджетные активы и большие валютные резервы поддерживают способность России противостоять санкциям. Тем не менее, они могут негативно повлиять на настроения инвесторов, сообщает Fitch.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства.
На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц — за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают «представителями российских разведслужб».
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.