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16:52 (мск), источник: ТАСС

В Fitch заявили, что суверенный рейтинг России устойчив к последним санкциям США

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, так как риски введения ограничений уже заложены в рейтинг и соотносятся с прогнозом. Об этом говорится на сайте агентства.

Источник: Reuters

Также агентство подчеркивает, что санкционные риски останутся высокими при администрации Байдена.

При этом, как отмечают аналитики, низкий уровень дефицита бюджета, низкий государственный долг, значительные бюджетные активы и большие валютные резервы поддерживают способность России противостоять санкциям. Тем не менее, они могут негативно повлиять на настроения инвесторов, сообщает Fitch.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства.

На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц — за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают «представителями российских разведслужб».

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

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