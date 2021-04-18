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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Образовавшийся в пандемию избыток нефти в хранилищах практически исчерпан

Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА) отмечают, что избыток нефти в хранилищах, образовавшийся во время пандемии и сокращения спроса на топливо, сейчас практически исчерпан.

Источник: Reuters

«Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет, — цитирует Bloomberg аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе.— Избыточные запасы, которые еще остаются, сейчас находятся в основном в Китае, который продолжает создавать свой постоянный запас топлива».

По подсчетам экспертов МЭА, по состоянию на конец февраля, в хранилищах развитых стран осталось менее 20% дополнительных запасов, которые они накопили в прошлом году на фоне массовых карантинных ограничений и замедления экономической активности, резко сокративших спрос на топливо.

Экономисты отмечают, что новая перебалансировка мирового рынка нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до $67 за баррель — это не может не радовать производителей, но вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции.

Евгений Хвостик

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