Образовавшийся в пандемию избыток нефти в хранилищах практически исчерпан

«Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет, — цитирует Bloomberg аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе.— Избыточные запасы, которые еще остаются, сейчас находятся в основном в Китае, который продолжает создавать свой постоянный запас топлива».
По подсчетам экспертов МЭА, по состоянию на конец февраля, в хранилищах развитых стран осталось менее 20% дополнительных запасов, которые они накопили в прошлом году на фоне массовых карантинных ограничений и замедления экономической активности, резко сокративших спрос на топливо.
Экономисты отмечают, что новая перебалансировка мирового рынка нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до $67 за баррель — это не может не радовать производителей, но вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции.