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13:05 (мск), источник: ТАСС

Скоростную трассу Москва — Казань должны ввести в строй в начале 2024 года

Правительство направит в этом году 40 млрд рублей на ее строительство.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань, которая должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, кабмин направит на развитие сети автодорог в текущем году 93 млрд рублей, из которых 45 млрд пойдут на модернизацию федеральных трасс, еще почти 8 млрд рублей — на модернизацию дорог в пяти регионах страны.

«Кроме того, 40 млрд рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. И наша задача — уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что «такие решения значительно увеличат темпы дорожного строительства». Он указал на важность выполнения запланированных работ с максимальной эффективностью.

Ранее Мишустин ставил задачу построить трассу Москва — Казань в 2024 году вместо прежде запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей.

Международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай по территории России пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. Его общая протяженность составляет около 2,3 тыс. км. В маршрут включены в том числе трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, строящаяся Центральная кольцевая автодорога и новая автотрасса Москва — Казань. Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора Европа — Западный Китай включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года.

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