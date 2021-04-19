13:05 (мск), источник: ТАСС
Скоростную трассу Москва — Казань должны ввести в строй в начале 2024 года
Правительство направит в этом году 40 млрд рублей на ее строительство.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань, которая должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. Об этом в понедельник сообщил
По его словам, кабмин направит на развитие сети автодорог в текущем году 93 млрд рублей, из которых 45 млрд пойдут на модернизацию федеральных трасс, еще почти 8 млрд рублей — на модернизацию дорог в пяти регионах страны.
«Кроме того, 40 млрд рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. И наша задача — уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги», — сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что «такие решения значительно увеличат темпы дорожного строительства». Он указал на важность выполнения запланированных работ с максимальной эффективностью.
Ранее Мишустин ставил задачу построить трассу Москва — Казань в 2024 году вместо прежде запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей.
Международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай по территории России пройдет от