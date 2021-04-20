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14:08 (мск), источник: Forbes

СМИ назвали возможные сроки открытия чартеров на курорты Египта

Чартерные перелеты на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая, заявили источники «Интерфакса» и ТАСС. МИД сообщил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время.

Россия может возобновить чартерные перелеты на курорты Египта после 10 мая, заявил «Интерфаксу» источник в одной из авиакомпаний. Собеседник ТАСС в авиационных кругах сказал, что полеты из России на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — не будут открыты как минимум до конца майских праздников.

«Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся “пресейлы” с туроператорами», — отметил источник «Интерфакса». Другой собеседник агентства в туристической отрасли заявил: «Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другая из Внуково».

По словам источника ТАСС, «конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет».

Российский МИД во вторник сообщил, что о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта будет объявлено в ближайшее время, передает «Интерфакс». «Все идет по плану. Думаю, что все практически предрешено», — сказал замглавы министерства Михаил Богданов. По его словам, достичь предварительной договоренности по этому вопросу удалось в ходе визита в Египет главы МИД Сергея Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортами Египта и рассчитывает на скорое возобновление полетов. Он отметил, что «египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян», тогда как для Египта «приток иностранных туристов в страну — важный источник пополнения бюджета».

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для российских чартеров.

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Александр Пятин

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