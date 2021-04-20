15:50 (мск), источник: Секрет Фирмы
Дерипаска увидел спасение России от санкций США в цифровом юане
Россию может вывести
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В своём
«В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьёзно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти
15 апреля американские власти ввели ограничительные меры против российского госдолга. Теперь финансисты из США не смогут приобретать новые облигации на первичном рынке, а также предоставлять ссуды в рублях российским Минфину, Центробанку или Фонду национального благосостояния. Ограничительные меры затрагивают покупки ценных бумаг независимо от валюты выпуска. Это касается облигаций, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года.
Одновременно с этим против 32 российских юридических и физических лиц ввели персональные санкции, а 10 российских дипломатов решили выслать из Вашингтона.
Очередные ограничения власти США объяснили вмешательством в выборы президента 2020 года, транснациональной коррупцией и хакерскими атаками. Более того, уже 17 апреля в Белом доме заговорили о новых санкциях. Вашингтон готов усилить давление в случае, если Москва «не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», рассказали собеседники Bloomberg. Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения. Один из собеседников агентства отметил, что для таких сделок могут установить мораторий в 90 или больше дней после выпуска ценных бумаг.
Цифровой юань (DCEP) — это аналог национальной валюты КНР в цифровой форме, который работает на блокчейне. Однако, в отличие от классических токенов, киберюань не обладает анонимностью и находится под контролем китайского Центробанка.
Таким образом, платежи станут более доступными, а экономика получит больше независимости от доллара, тогда как влияние санкций со стороны США будет минимальным.
Разработку национальной криптовалюты в Китае начали в 2015 году, к тестированию приступили в октябре 2020-го. В рамках эксперимента, власти раздали криптовалюту гражданам — её получили около 50 000 жителей города Шэньчжэнь. Держатели токенов могли активировать криптовалютный кошелёк, зарегистрированный в одном из четырёх китайских банков. На счету каждого было по 200 юаней (около $30). Их можно было потратить в течение недели. Цифровую нацвалюту принимали в 3389 торговых точках.
Получившие цифровой юань пользователи за неделю совершили 62 790 операций на $1,3 млн. Как писал Reuters, криптовалюта понравилась не всем, так как платёжное приложение, разработанное властями КНР, слишком похоже на популярные сервисы Alipay и WeChat.
Исследования в области национальных цифровых валют проводят и другие мировые Центробанки. О возможном внедрении цифрового рубля с 2019 года говорит глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. Сначала регулятор не видел больших преимуществ в новом формате, но в 2020-м отношение к идее изменилось — как в связи с пандемией, так и
Согласно действующей сегодня концепции, цифровой рубль станет третьим вариантом российской валюты, который будет сочетать свойства безналичной (онлайн-расчёты) и наличной (расчёты офлайн) оплаты. Сейчас изучаются два варианта его внедрения. В первом случае регулятор открывает кошельки клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ, а банки и другие финорганизации выступают лишь в качестве посредников. Во втором случае регулятор открывает кошелёк банку, и уже тот открывает его клиенту.
Затраты банков на реализацию проекта цифрового рубля от Центробанка могут достичь десятков миллиардов рублей.
В январе в Сбербанке подсчитали, что только обеспечение безопасности использования национальной криптовалюты обойдётся в 25 млрд рублей.
«Радует, что аналитики находят сходство между цифровым юанем и разработкой нашего ЦБ. Вот только цифровой юань обещают запустить уже в 2022 году, а у нас пока все на бумаге и в планах. А с учетом санкций могли бы сами задавать тренды…», — посетовал Дерипаска.
Внедрение национальных криптовалют сильно беспокоит банки
Сейчас ФРС работает над проектом по разработке цифрового доллара вместе с Массачусетским технологическим институтом. Однако регулятор подчёркивал, что проведение исследований в области цифрового доллара не означает, что решение о его выпуске уже приняли. Вопрос пока изучают, так как он касается финансовой стабильности страны, безопасности рынка, конфиденциальности и
Даниил Фарниев