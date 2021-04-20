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17:41 (мск), источник: Ведомости

Сенатор рассказал о росте безработицы в ряде регионов в период пандемии

Количество безработных в период пандемии коронавируса в 47 регионах России увеличилось более чем в пять раз, заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на V Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Источник: AP 2020

«Пандемия бросила новые вызовы в вопросах организации занятости населения. В 47 регионах количество безработных увеличилось более чем в пять раз», — цитирует ТАСС Кутепова. По его словам, также произошло сокращение количества трудовых мигрантов — в два раза. Кроме того, в пандемию сократилось число субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому нужно проанализировать, какие меры будут способствовать его развитию.

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Как отметил на форуме губернатор Петербурга Александр Беглов, городу удалось справиться с рядом проблем, возникших из-за пандемии. Он отметил, что уровень безработицы в Санкт-Петербурге всегда был одним из самых низких в стране, при этом в 2020 г. он существенно вырос. По его словам, среди пострадавших от пандемии — работники торговли, гостиниц, общепита, сферы услуг. Наиболее уязвимы оказались молодые люди с небольшим опытом. Беглов отметил, что предприятиям, которые в трудных условиях находили возможность сохранить рабочие места, была оказана финансовая помощь.

В феврале этого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2021 г. разработать меры по содействию трудоустройству безработных. В ходе совещания 21 января Путин заявил, что полного восстановления рынка труда в России необходимо добиться к концу 2021 г. Президент отметил, что в последние месяцы в России наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.

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