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19:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Популярная европейская страна объявила об открытии для россиян без ограничений

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской страны Милойко Спаич (Milojko Spajić).

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Источник: AFP 2020

Как уточнил член правительства, все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, будут отменены для въезжающих в государство путешественников из России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

«Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!» — добавил он.

В апреле правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян, сообщает российский МИД. Уточняется, что очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз действует до 31 октября 2021 года. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы.

Ранее в марте власти Черногории сообщили, что рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией через полтора месяца. Об этом рассказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Она выразила желание поскорее восстановить перелеты.

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