Мелкие российские производители уходят с рынка

По итогам 2020 года 20 крупнейших производителей твердых и полутвердых сыров увеличили производство на 8%, до 258 тыс. тонн, заняв около 70% рынка российских сыров. Это следует из рейтинга Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting.
Для сравнения: общий объем производства сыров рос примерно на 4%, до 565 тыс. тонн. Первое место рейтинга заняла ГК «Фудлэнд» (бренды VardeVaal, Excelsior и др.) c объемом в 26,4 тыс. тонн, второе — «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; марка «Ламбер») — 24,7 тыс. тонн, третье — Юговский комбинат молочных продуктов (ЮКМП) — 23,4 тыс. тонн.
Гендиректор ГК «Фудлэнд» Максим Поляков объясняет рост производства ограничениями в связи с пандемией. По его словам, из-за закрытых границ потребители проводили больше времени в России, а ресторанный бизнес после восстановления работы активно возобновил закупки. В 2021 году группа планирует увеличить производство до 32 тыс. тонн, добавил Поляков.
В PepsiCo также говорят о росте спроса на продукты питания на фоне пандемии, добавляя, что часть потребителей могли рассматривать сыры как здоровый источник белка. В ЮКМП «Ъ» не ответили.
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов согласен, что тренд на консолидацию на рынке сыров будет усиливаться за счет большого количества заявленных проектов. По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, крупнейшие производители в течение трех-пяти лет планируют дополнительно вывести на рынок почти 150 тыс. тонн сыров, что позволит им довести свою долю до 90%, а остальное останется за региональными игроками и ремесленными сыроварнями.
На импорт в твердых сырах в России приходится около 40% потребления.
Груздев сомневается, что это соотношение существенно изменится. По его словам, сегодня 90% поставок обеспечивает Белоруссия, которая уже прошла стадию активной модернизации и продолжает постепенно наращивать объемы.
Сделок M&A на рынке Алексей Груздев не ожидает, отмечая, что большинство международных компаний, которые хотели выйти на российский рынок, уже локализовали здесь производство.
Так, в 2016—2017 годах французская Savencia Fromage & Dairy получила контроль над Белебеевским молочным комбинатом в Башкирии, а немецкая DMK — над Бобровским сыродельным заводом в Воронежской области. В 2020 году Savencia стала шестым производителем сыров в РФ, выпустив 14 тыс. тонн, DMK — десятую строчку с 11 тыс. тонн.
Председатель совета директоров ГК «Кабош» (в 2020 году выпустила 6 тыс. тонн сыров, заняв 19-е место) Дмитрий Матвеев добавляет, что для M&A важно наличие профильного стратегического инвестора, который может привнести дополнительную ценность в бизнес, а сейчас таких игроков на рынке нет. Ускорить консолидацию может и введение системы цифровой маркировки: дополнительные инвестиции могут оказаться неподъемными для небольших компаний, что в итоге сыграет в пользу крупных игроков, добавляет Алексей Груздев.
По словам Артема Белова, потребление сыров в России продолжит расти, в том числе из-за эффекта низкой базы. Сегодня в стране потребляется около 4−5 кг твердых и полутвердых сыров на человека в год при европейском уровне потребления в 15 кг на человека в год, отмечает он.
Заместитель директора по торговле Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (в 2020 году выпустил 7,8 тыс. тонн сыров, заняв 17-е место рейтинга) Владимир Ямщиков добавляет, что негативно на спрос влияет снижение благосостояния потребителей.
«Цена — это чувствительный вопрос, мы видим, насколько покупатели реагируют на промо и скидки», — рассказывает он.
При этом, по словам топ-менеджера, рост цен в категории неизбежен, так как дорожают сырье, упаковка и логистика.
В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева говорят, что стараются корректировать цены без ущерба для спроса.
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