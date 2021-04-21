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05:31 (мск), источник: Известия

«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ

Российская энергетическая корпорация «Газпром» готова удовлетворить постоянно растущий спрос китайской экономики на природный газ из РФ. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Источник: РИА "Новости"

«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа, сопоставимый со всей экспортной мощностью “Силы Сибири”, которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год», — отметил он и добавил, что КНР испытывает потребность в дополнительных поставках газа из России и корпорация «готова их обеспечить».

Как пояснил председатель совета директоров «Газпрома», Пекин уже стал крупнейшим импортером природного газа и третьим ведущим потребителем энергоносителя в мире (после США и России — Ред.).

«Он останется самым перспективным газовым рынком и в обозримом будущем», — заметил он.

Зубков также подчеркнул, что потребления газа в Китае продолжало расти даже несмотря на пандемию, увеличиваясь более чем на 20 млрд куб. м.

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Он напомнил, что в декабре 2019 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично присутствовали на начале поставки газа из РФ в Китай по газопроводу «Сила Сибири», который был введен в эксплуатацию раньше намеченного срока. Зубков указал на то, что реализация этого проекта сейчас идет полным ходом и поставки газа наращиваются год от года.

Глава «Газпрома» в заключении отметил, что сотрудничество российской корпорации с КНР не ограничивается «Силой Сибири», в настоящее время рассматриваются новые проекты.

13 апреля «Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай, который станет продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2». Экспортная мощность «Силы Сибири — 2» может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

В декабре 2020 года сообщалось, что «Газпром» продолжает активные переговоры об увеличении поставок газа в Китай по новым трубопроводам. Отмечалось, что представители холдинга договариваются о поставках по западному маршруту и через Дальний Восток, обсуждают поставки через Монголию.

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