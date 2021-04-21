17:52 (мск), источник: ТАСС
Песков объяснил, как заработал в 2020 году больше, чем Путин
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Не только
По словам Пескова, «по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении».
«У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты, есть денежные средства, которые находятся в управлении», — пояснил Песков. Он уточнил, что «у госслужащих достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций». «Например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации, а я вам признаюсь, что очень много российских компаний, акции которых у нас очень популярны, они, по сути, являются иностранными», — сказал представитель Кремля.
Но все равно,
как-тоденьгами, которые есть, мы пытаемся отдавать их разным компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются.
Песков подтвердил, что и у президента РФ Владимира Путина есть банковские вклады.
Говоря о движимом имуществе президента,
В опубликованной 16 апреля декларации Путина значится полученный в 2020 году доход в размере 9 млн 994 тыс. руб. Песков за прошлый год получил около 12,5 млн руб.