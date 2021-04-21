Россиянам доплатят за отдых. Туристический кешбэк может быть расширен

Участники туррынка позитивно восприняли новость о поддержке детского отдыха, но сомневаются в целесообразности дополнительно стимулировать в летнем сезоне спрос на черноморские курорты, где уже невозможно забронировать на май и июнь отели уровня четыре и пять звезд.
Акция туристического кешбэка может быть пролонгирована до конца этого года. Такую инициативу в среду в своем послании Федеральному собранию высказал Владимир Путин. «Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах», — заявил он. Президент также предложил распространить аналогичный механизм на детский отдых.
В этом случае предлагается возвращать покупателям 50% стоимости выкупленных путевок в лагеря.
Программа туристического кешбэка впервые была запущена в прошлом году. Сейчас реализуется ее третий этап: он стартовал 18 марта и продлится до 15 июня. Поездка при этом должна состояться до 23 июня. В рамках акции россияне могут получить на карту «Мир» возврат 20% стоимости бронирования тура или размещения в гостинице, но не более 20 тыс. руб. По оценкам Ростуризма, на начало апреля россияне за период третьей волны кешбэка приобрели туров на общую сумму 4,5 млрд руб., вернув около 800 млн руб.
Сами участники рынка пока неоднозначно оценивают инициативу властей. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сомневается, что правительство примет решение продлевать туристический кешбэк в текущем виде на летний отдых на курортах Крыма и Краснодарского края.
«Нет никакого смысла стимулировать то, что и так продается очень хорошо», — пояснил он. По его словам, смысл имела бы поддержка экскурсионных направлений, спрос на которые на фоне действия акции вырос только на 5−10%. В то время как, продолжает Ромашкин, свободных мест в отелях категории четыре-пять звезд на курортах Крыма и Краснодарского края на май-июнь нет. Он считает, целесообразно стимулировать спрос на этих направлениях в осенний период.
Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших сомневается, что продление кешбэк существенно повлияет и на инфляцию даже в случае резкого подорожания туристических услуг. По ее словам, в структуре инфляционного индекса на туризм приходится около 0,5% и рост цен на отдых может дать прибавку к инфляции всего 0,1% за год. Пиковый спрос в период Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года также крайне незначительно сказался на этот показатель, приводит пример Меньших.
Сергей Ромашкин напоминает, что для детских лагерей основной сложностью в прошлом году была не стоимость путевок, а существенные ограничения на работу. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун указывает, что сейчас запрета на межрегиональные поездки детских групп нет, но лагеря могут быть заполнены только на 75%. «Никакого смысла у этой меры нет — детей в любом случае сложно удержать на социальной дистанции друг от друга», — объясняет она. Тем не менее эксперт считает, что возврат части стоимости путевки заметно поддержит рынок.
Потенциальной проблемой Грицун называет то, что часть профильных учреждений за время пандемии была закрыта и исключена из единого реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.
На восстановление работы таких объектов, по ее словам, может уйти до шести недель.
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев