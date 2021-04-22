02:53 (мск), источник: Известия
Банкрот вам не должник: почему россияне спешат возвращать микродолги
Всплеск количества досрочных погашений эксперты считают вполне объяснимым, но временным явлением.
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Микрофинансовые организации заявляют о росте досрочных погашений: за прошедшие месяцы текущего года их доля достигла 15% от ранее выданных займов. До трети случаев досрочных погашений пришлись на займы в размере до 15 тыс. рублей.
Такой рост представители рынка микрозаймов объясняют изменениями в условиях получения денег и погашения долгов, ужесточением скоринговых моделей с целью минимизации кредитного риска, а также изменениями в поведении самих потребителей. Вместе с тем представители МФО среди желающих поскорее вернуть микродолги всё чаще видят повторно обратившихся за займами клиентов.
При этом некоторые финансисты считают, что стремление населения избавиться от накопившихся мелких долгов свидетельствует о желании переключиться на долгосрочные займы и большие кредиты.
В I квартале текущего года наблюдался рост количества досрочных погашений на целых 15% от суммы ранее выданных займов, заявил «Известиям» директор по рискам группы компаний Eqvanta Алексей Передерий. По его предположениям, частично такая ситуация объясняется изменениями в продуктовых линейках и условиях, но частично это и следствие изменений в клиентском поведении.
Ряд других МФО также сообщили «Известиям» о росте досрочных погашений с января по март на уровне 12−15%.
— В I квартале 2021 года доля досрочных погашений осталась на высоком уровне IV квартала 2020 года, в целом снизившись лишь на 0,8 п.п., — сказали «Известиям» в аналитическом центре МФК «Займер». — Традиционное снижение произошло в январе
По факту высокого уровня досрочных погашений в 2021 году в МФК «Займер» делают вывод, что в настоящее время уровень долговой нагрузки граждан приемлем: закредитованные заемщики не имеют свободных средств, чтобы выплатить свой заем раньше назначенного срока.
— Они с большей вероятностью будут расходовать свои денежные средства на текущие потребности, чем в счет досрочной уплаты долга, — подчеркнули в МФО.
С января по декабрь прошлого года доля досрочно погашенных займов увеличилась на 7−10 п.п., сейчас она превышает примерно 50% от общего количества погашенных займов и продолжает расти, рассказал «Известиям» управляющий партнер
— Эта тенденция стала одним из факторов существенного повышения качества портфелей МФО за прошлый год, — говорит Корнилов. — Дело в том, что
Корнилов согласен с аналитиками из МФК «Займер» в том, что чаще всего досрочно гасят займы именно повторные клиенты, которые берут средства на неотложные потребительские цели, или предприниматели, которым нужны деньги на развитие бизнеса.
«В нашем случае — до трети случаев досрочных погашений приходится на займы в размере до 15 тыс. рублей. Например, долги размером свыше 20−30 тыс. рублей закрывают раньше срока только 5−7% клиентов», — сообщил управляющий партнер «Финбриджа».
В целом в настоящий момент возвратность долгов вернулась на допандемийный уровень, уверяют в Eqvanta.
— Значимых предпосылок для изменения динамики возвратности долгов мы не видим, тем не менее можно отметить, что присутствует как риск, связанный с новым сезонным ростом заболеваемости, так и потенциал на улучшение от совершенствования скоринговых процедур и процессов, — сказали в ГК Eqvanta.
Несмотря на общий положительный тренд, на взгляд директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, «сейчас еще преждевременно говорить о
Кроме того, рост возвратности управляющий партнер
— Если раньше кредитная политика компаний была направлена на то, чтобы ограничивать рост чеков, повышая оборачиваемость портфеля, то сейчас компании выпускают более длинные продукты с высоким чеком. Этому способствует и политика регулятора, который мотивирует кредиторов отказываться от высокорисковых займов, — отметил Корнилов.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков отмечает, что заемщики предпочитают избавляться прежде всего от коротких и «дорогих» в обслуживании обязательств. К ним, несмотря на небольшие размеры, относятся и займы МФО, уточняет он.
Специалист Европейского университета в
— В условиях неопределенных будущих доходов не склонные к риску заемщики максимально снижают кредитную нагрузку, это естественно. Наиболее легко это делать для кредитов с небольшими суммами, выдаваемыми именно МФО, — отмечает Маракуева.
— Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется, финансовое состояние домохозяйств улучшается, что неизбежно приводит к сокращению микрозаймов, которые, как правило, заемщики получают в условиях крайней нужды. Оборачиваемость рабочей силы, то есть скорость трудоустройства, возвращается к допандемическим показателям. Отсюда и стремление населения избавиться от накопившихся мелких долгов с постепенным изменением ориентации на долгосрочные займы, — сказала Карпенко.
Между тем доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова не так оптимистична и допускает, что тенденция роста возвратности микрозаймов имеет временный характер.
— С начала пандемии в 2020 году наблюдался рост выдачи микрозаймов, — говорит Степанова. — Если ранее большинство граждан в случае необходимости удовлетворяли финансовые потребности из отложенных средств, занимали у друзей, родных, прибегали к экономии, то в кризисном 2020-м и в текущем году ввиду серьезного сокращения доходов
При этом, продолжает она, микрофинансовые организации повышают качество управления рисками, что приводит к улучшению качества клиентской базы. Вместе с тем гражданам с минимальными доходами или отсутствием доходов займы МФО вовсе не доступны. Небольшие суммы, занятые в МФО до зарплаты, клиенты стараются взять на более длительный срок, то есть «с запасом резерва времени» на всякий случай, а вернуть досрочно для минимизации процентных платежей, указывает эксперт.
Она напоминает, что часть клиентов МФО была вынуждена во время локдауна при росте безработицы прибегнуть к микрозаймам.
— При некоторой стабилизации экономической и эпидемиологической ситуации в стране выплачивать заемщикам небольшие суммы досрочно еще возможно, — говорит эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Но в случае очередной волны роста заболеваний COVID-19 и усиления ограничительных карантинных мер платежеспособность текущих заемщиков МФО всё же снизится, и даже обслуживание микрозаймов без просрочек будет затруднительно для многих из них.
По расчетам центра МФК «Займер», уровень просроченной задолженности у крупных игроков останется в текущем году низким за счет обслуживания наиболее качественных заемщиков, предпочитающих расплачиваться с кредиторами вовремя или досрочно.
— Наберет обороты судебное взыскание, которое уже успешно внедряют некоторые крупные игроки. Кроме того, в 2021 году, переходя к новому этапу эволюции рынка — активному развитию среднесрочных займов, — кредиторы будут продавать портфели просроченных займов коллекторским агентствам, — считают специалисты.
Но в СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) не ожидают существенных изменений в части взыскания, хотя признают высокой «вероятность того, что часть должников, вышедших на просроченную задолженность в период режима самоизоляции, спустя 6−12 месяцев смогли решить свои финансовые проблемы и могут возобновить выплаты по ранее взятым обязательствам».
— Эту вероятность подтверждает и тот факт, что должники 2020 года реже ссылаются на незнание, непонимание условий договора и всё чаще называют объективные причины и проявляют заинтересованность в погашении долга при первой возможности. А в 2021 году основная причина неплатежей останется прежней — «финансовые трудности», однако ее доля может снизиться за счет роста других причин, например желания признать себя банкротом, — резюмирует управляющий директор Первого коллекторского бюро и член Совета СРО НАПКА Павел Михмель.