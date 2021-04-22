04:01 (мск), источник: Известия
А также их родителям: кто имеет право на новые детские пособия
Размер анонсированных президентом выплат составит до 12 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
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Ежемесячные пособия на детей от восьми до 16 лет в неполных семьях, а также выплаты беременным малообеспеченным женщинам составят до 12 тыс. рублей в зависимости от региона, подсчитали «Известия».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил расширить господдержку семей с детьми, в том числе и за счет этих пособий. Эксперты рассказали изданию, кто может на них претендовать и куда обращаться, чтобы получить новые выплаты.
В среду, 21 апреля, президент анонсировал перед собравшимися в Манеже политиками и чиновниками ряд новых мер социальной поддержки семей с детьми. Так, в середине августа родители школьников смогут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. В прошлом году они уже получали такие выплаты, но этим летом деньги получат и родители будущих первоклашек, которые только готовятся стать учениками.
Разовыми выплатами государство не ограничится. Особое внимание в послании президент уделил тем, кто в одиночку воспитывает детей, а также нуждающимся беременным женщинам.
О проблеме воспитания детей в неполных семьях в среду президент вообще говорил много. В частности — о необходимости облегчить жизнь родителям, вынужденным обивать пороги и собирать документы, чтобы получить алименты.
Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, вне зависимости от причины, почему так произошло, дети не должны страдать, особенно если родитель находится в трудной материальной ситуации.
Президент напомнил, что с прошлого года государство поддерживает семьи с малышами от трех до семи лет. Теперь очередь за детьми постарше: помощь получат все дети от восьми до 16 лет включительно, которых воспитывают только мать или отец, если в свидетельстве о рождении не указан второй родитель или они разведены. Размер выплаты в среднем по стране составит 5650 рублей в месяц.
Пока не существует новых нормативных актов, можно лишь приблизительно оценить размер пособия для региона. Так, по подсчетам «Известий», в Москве, исходя из текущих данных ПМ на ребенка, выплата может составить почти 7,8 тыс. рублей в месяц, в
Кто сможет получить такие выплаты? Как сообщили в Минтруде, их назначат семьям, в которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека. Например, прожиточный минимум в регионе составляет 15 тыс. рублей. Одинокая мама воспитывает ребенка девяти лет, зарабатывает 29 тыс. рублей, то есть на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума. Она сможет получать пособие в размере половины регионального ПМ — 7,5 тыс.
— Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители, когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка, — уточнили в ведомстве.
Важно, что оформить заявление на выплаты одинокие родители смогут дистанционно, на портале Госуслуг. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
— Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений, — отметил он.
Еще одной из мер поддержки, анонсированных президентом, стали выплаты беременным женщинам, которые испытывают материальные трудности.
— Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства предложил предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой помощи составит 6350 рублей в месяц.
Как пояснили «Известиям» в Минтруде, пособие будет выплачиваться ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Рассчитывать на помощь могут женщины, в семьях которых среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума в регионе на человека.
— Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, — рассказали в ведомстве.
По оценке «Известий», в Москве, исходя из текущих данных, выплата может составить 10,3 тыс. рублей в месяц, в
Дополнительную поддержку получат свыше 700 тыс. будущих мам. Такие предварительные оценки приводит Минтруд.
— Поддержка будущих мам очень востребована. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России, — рассказал Антон Котяков.
Изменится и порядок оплаты больничного по уходу за детьми до семи лет. Сейчас, напомнил президент, его размер зависит от трудового стажа. И хотя это правильно и справедливо, получается парадокс, заметил глава государства: молодые женщины, для которых эти выплаты актуальны, получают меньше, чем те, кто заработал стаж, но, как правило, уже не рожает. Поэтому Путин поручил уже в этом году ввести оплату больничного по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от заработка.
Сегодня при наличии стажа до пяти лет компенсация на больничном составляет 60% заработка, но не более 44,4 тыс. рублей в среднем в месяц, от пяти до восьми лет — 80% заработка, но не более 59,2 тыс. рублей, от восьми и более лет — 100% среднего заработка, но не более 74 тыс. рублей.
— Таким образом, родители детей до семи лет включительно смогут рассчитывать на 100% от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком, но не более 74 тыс. рублей в месяц вне зависимости от трудового стажа, — резюмировали в Минтруде.
Координатор проекта ОНФ «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяна Буцкая очень рада, что меры поддержки
— Женщина без поддержки может совершить неправильный шаг, — сказала она. — У нас сейчас на каждых двух рожденных детей приходится один аборт. Надеюсь, предлагаемые меры поддержки помогут переломить эту статистику. Женщине важно знать, что даже если ей не могут помочь никто из родных, она может рассчитывать на помощь государства.
Эксперт напомнила, что после рождения ребенка женщина сможет получить материнский капитал, что поддержит ее семью в дальнейшем.
— Самое важное, что мы сохраним жизни детей, — подчеркнула Татьяна Буцкая.
Анонсированные сегодня меры поддержки скорее будут иметь социальное значение, нежели демографическое, полагает завотделом рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Владимир Архангельский. По его мнению, дополнительная помощь может повысить уверенность людей с экономической точки зрения. И будет способствовать тому, что большее число людей не откажется от рождения ребенка, заявил эксперт.