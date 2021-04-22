Окольный путь к заграничному отдыху взлетел в цене

Билеты на рейсы Москва—Минск резко подорожали. Единственная возможность добраться до Минска без пересадок в ближайшие выходные, 25 апреля, обойдется пассажиру в 135 тыс. руб., следует из данных системы бронирования «Аэрофлота». На праздники, с 1 по 10 мая, билетов на его прямые рейсы уже просто нет. Рейс Utair 28 апреля — обойдется почти в 33 тыс. руб.
Как уточнили «Ъ» в «Аэрофлоте», компания летает в Минск четыре раза в неделю. Utair имеет право на один рейс в неделю. «Белавиа» выполняет пять рейсов в Домодедово и с 24 апреля начнет полеты в Жуковский по субботам.
Цена на билет из Домодедово 22 апреля начинается с 35 тыс. руб., а далее вплоть до начала мая мест нет. На пока не существующий рейс из Жуковского 24 апреля билет стоит от 18 тыс. руб.
Также с 3 мая из Жуковского в Минск должны начать летать «Уральские авиалинии», билет на эту дату стоит 15 тыс. руб.
Другие перевозчики — Nordwind Airlines, «Азимут» — летают в Минск из российских регионов раз в неделю. С такой же периодичностью «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») выполняет рейсы из Петербурга и обратно, цена за прямой рейс в ближайшие выходные приближается к 100 тыс. руб.
Возможности увеличить число вылетов у участников рынка нет, несмотря на нетипичную востребованность направления.
Оперативный штаб правительства и Росавиация, по словам источника «Ъ» в авиационных кругах, пока не собираются выдавать новых разрешений на дополнительные рейсы. В самой Росавиации от официальных комментариев отказались.
Текущие цены на билеты в Минск — на порядок больше, чем стоимость полетов до марта 2020 года, когда Россия приостановила авиасообщение с Белоруссией из-за пандемии. В апреле—мае 2019 года средняя стоимость была в пределах 5 тыс. руб., говорят в Aviasales. «Однако тогда было больше и авиакомпаний, и рейсов, поэтому прямое сравнение все же некорректно», — добавил представитель компании.
Ажиотаж на рынке связывают с закрытием полетов российских авиакомпаний в Турцию. С момента ввода ограничений на направлении число запросов на покупку билета из Минска в Стамбул и на турецкие курорты выросло на 70%. «И это совершенно точно россияне», — уверены в Aviasales.
Власти России 12 апреля ограничили полеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, оставив лишь два прямых рейса «Аэрофлота» в неделю в Стамбул.
«Минск давно превратился для россиян в “перевалочный пункт” по дороге в Киев или Тбилиси, когда прямой путь затрудняется. Теперь центр притяжения сменился на турецкие локации, — отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. — Белорусские власти, очевидно, экономически заинтересованы в трафике российских туристов».
Эксперт полагает, что негласная переориентация пассажиропотока через Минск может «входить в договоренности между руководством двух стран». Он также обращает внимание на неоднократные попытки белорусской стороны расширить железнодорожное сообщение с Россией.
Билеты на поезд до Минска тоже уже сложно найти. Сейчас в сообщении с Белоруссией курсируют семь пар поездов, уточнили в ОАО РЖД, из них между Москвой и Минском ежедневно ходят три пары, и три поезда, следующие из Москвы транзитом через Минск.
«С 30 апреля количество ежедневных поездов увеличится еще на две пары “Ласточек”, — добавили в монополии. — Соответственно, еженедельное количество поездов между Москвой и Минском вырастет до 35 пар».
«Ласточку» в Минск ОАО РЖД ввело 16 апреля, то есть как раз после начала ограничений на полеты в Турцию. Как поясняют в монополии, билеты на 30 апреля были раскуплены за четыре часа. На 1 мая остались только места для инвалидов. Обычные поезда сегодня также пользуются спросом.
Билеты в значимых количествах есть на 24, 26 и 27 апреля, на 22 и 30 апреля осталось одно плацкартное место, на 28 апреля — три. На 23 апреля — два билета, в купе и СВ. На 22 и 29 апреля билетов нет. Цены на плацкартные места на сайте ОАО РЖД сейчас начинаются от 2,7 тыс. руб.
Айгуль Абдуллина, Наталья Скорлыгина
Турция на стопе. Как вернуть деньги за перелет и турРоссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом с 15 апреля до 1 июня ограничивает авиасообщения с Турцией и Танзанией. По данным туроператоров, посетить Турцию в период ограничений планировали больше полумиллиона россиян.