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06:16 (мск), источник: РБК

Потребление свинины достигло пика в новейшей истории России

Потребление свинины россиянами в 2020 году достигло 27 кг на человека, что стало наивысшим результатом в истории современной России. Об этом говорится в имеющемся у РБК отчете, подготовленном Центром отраслевой аналитики Россельхозбанка. Согласно оценке, в прошлом году потребление свинины достигло 4,08 млн т, что на 4% больше, чем в 2019-м. В том году потребление на одного человека равнялось в среднем 26,6 кг, в 2018-м — 25,5 кг.

Источник: РИА "Новости"

Возросшее потребление свинины подтверждают и данные группы «Русагро», третьего по величине производителя этого вида мяса. В годовом отчете компании приводится даже чуть более высокий показатель — в среднем 28 кг на одного человека. С оценкой аналитиков Россельхозбанка согласен и Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов. По его словам, свинина стала единственной категорией мяса, где в 2020 году увеличилось потребление. В 2020 году был достигнут рекордный показатель по потреблению свинины, говорит и представитель Минсельхоза.

Насколько популярна свинина

Свинина — на втором месте среди потребляемого россиянами мяса, ее доля в общем потреблении — 36%, отмечает Центр отраслевой аналитики Россельхозбанка. Лидирует в категории традиционно птица — ее среднестатистический россиянин съедает в среднем 34 кг в год, на ее долю приходится 44% всего потребления.

Мясо — одна из важнейших продуктовых категорий, на него приходится около 14% всех расходов на продукты, уточняют в исследовательской компании GfK, которая отслеживает ежедневные покупки более 20 тыс. семей по всей России.

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Почему растет потребление свинины

Увеличить потребление помогло расширение производства, объясняет в своем отчете «Русагро». В 2020 году производство свинины на убой в живом весе увеличилось почти на 9%, до 5,5 млн т, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Аналитики обращают внимание на то, что предложение превышает спрос: установленный Доктриной продовольственной безопасности целевой показатель по самообеспеченности мясом — 85% — по свинине не просто достигнут, а перевыполнен — 110%.

Производство свинины увеличили главным образом крупные промышленные игроки: они обеспечили в 2020 году 3,8 млн т, что на 11% больше, чем годом ранее, следует из отчета «Русагро». В частности, лидеры — «Мираторг», «Русагро», «Агропромкомплектация» и Великолукский свиноводческий комплекс — вместе произвели на 200 тыс. т больше, чем в 2019 году. РБК направил запросы в «Русагро», «Мираторг» и «Агропромкомплектацию», связаться с Великолукским свиноводческим комплексом не удалось.

Крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства, наоборот, сокращают производство свинины: в 2020 году они произвели продукции на 5% меньше, чем в 2019-м. В результате увеличившегося внутреннего предложения свинины среднерыночная цена на живых свиней в 2020 году сократилась на 3% и составила 87,9 руб. за 1 кг без НДС.

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Спрос на свинину резко увеличился в мае 2020 года, уточнил Ковалев из Национального союза свиноводов. Эксперт называет это «ковидным сюрпризом» и связывает, в частности, с отсутствием поездок за рубеж и ограничением внутреннего туризма: часть населения не тратила деньги на отпуск, сокращала траты на одежду и некоторые другие расходы. Кроме того, с мая по октябрь 2020 года стояла хорошая погода, что традиционно ведет к увеличению спроса на свинину.

Мясо было одной из категорий продуктов, которые в период связанных с пандемией ограничений потребляли стабильно, отмечают в GfK. Как следует из ее потребительской панели, в первой половине года покупатели активно переходили на более доступные типы протеинов — курицу, свинину, индейку и переработанное мясо — с таких продуктов, как говядина, баранина, рыба и морепродукты.

Самый большой интерес у покупателей по итогам уже всего года был к продукции мясопереработки, свинине и индейке. Курица в список предпочтений по итогам года не попала — это, как считают в GfK, связано с повышением отпускных цен на этот продукт, вызванным эпидемией птичьего гриппа в конце 2020-го и, как следствие, сокращением поголовья.

Что с ценами в магазинах

В первом полугодии цены на свинину были на 10% ниже, чем в аналогичный период 2019 года, во втором полугодии они немного выросли на фоне высокого спроса, но остались на уровне прошлого года и свинина была в целом более доступна, чем другие виды мяса, констатирует Ковалев. На фоне роста объемов производства в январе—июне 2020 года отпускные и розничные цены на свинину тогда упали более чем на 10%, отмечают и в Минсельхозе.

Средняя розничная цена за 1 кг бескостной свинины за весь прошлый год упала, по данным Росстата, на 1,5%, до 358,3 руб., а 1 кг свинины на кости подешевел на 1,2%, до 267 руб.

Снижалась стоимость в прошлом году также курицы и индейки: соответственно, на 1,5%, до 143,9 руб. за 1 кг, и на 0,3%, до 373,7 руб. Говядина, напротив, подорожала: мясо на кости — на 2%, до 345,9 руб. за 1 кг, бескостное мясо — на 1,6%, до 490 руб.

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Но в этом году свинина уже дорожает, хотя и не так значительно, как курица: свинина на кости подорожала в марте этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го на 6,4%, бескостная — на 4%, тогда как курица — сразу на 17,3%.

В рознице цены на свинину уже пять лет практически стабильны, рост в этом году — в пределах инфляции, успокаивает Ковалев. По его словам, сети неохотно идут на повышение цен, сдерживает их и покупательная способность населения. Оптовые цены в этом году держатся на уровне четвертого квартала 2020 года, хотя обычно весной они падают. Сейчас, по словам эксперта, на них сказывается продолжающееся ограничение туризма, а также рост спроса на свинину со стороны мясопереработчиков из-за увеличения стоимости курицы.

При этом себестоимость производства у свиноводов выросла за прошлый год минимум на 15−20%, цены при этом не выросли, в результате чего у производителей «кратно» сократилась маржа, добавляет Ковалев.

Будет ли дальше расти потребление

В 2021 году потребление свинины вырастет еще на 3% относительно 2020 года, прогнозируют Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Производство, по мнению Ковалева, однозначно вырастет: если в 2020 году это были 4,3 млн т (в убойном весе), то в этом году на 4−5% больше. В «Магните», как сообщили в пресс-службе сети, ожидают, что спрос на свинину будет расти и дальше.

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На фоне удовлетворенного спроса и реализации задач импортозамещения внутреннее потребление перестанет быть таким эффективным драйвером отрасли свиноводства, каким оно было пять-десять лет назад, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Ответом на перенасыщенность рынка свинины и увеличение конкуренции уже стали снижение импорта и рост экспорта, а дальнейший рост производства заставит производителей искать рентабельность на внешних рынках.

В 2020 году импорт свинины сократился в десять раз, до 8,3 тыс. т, против 91 тыс. т годом ранее, доля импортной свинины в России упала практически до нуля. В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка ожидают, что при благоприятной эпизоотической ситуации экспорт свинины по итогам 2021 года составит рекордные 250 тыс. т.

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