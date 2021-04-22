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13:08 (мск), источник: Forbes

Минэкономразвития пересмотрело прогноз для российской экономики

Минэкономразвития изменило прогноз по росту российской экономики в этом году, понизив его до 2,9% с 3,3%. Прогноз по среднегодовому курсу доллара повышен до 73,3 рубля с 72,4 рубля в сентябре.

Источник: Reuters

Министерство экономического развития пересмотрело свой прогноз по ВВП России. Теперь ведомство ожидает его роста в 2021 году на 2,9%, а не на 3,3%, как это было в сентябрьском базовом прогнозе. Прогноз по росту ВВП на 2022 год изменен с 3,4% до 3,2%. Прогноз на 2023 год не изменился — министерство по-прежнему ждет роста ВВП на 3%. Данные среднесрочного прогноза Forbes предоставил источник в Минэкономразвития.

С точки зрения ВВП «надо смотреть не только 2021 год, а сразу 2020−2021 годы», потому что на 2020-й была «перенесена часть отскока», заявил источник ТАСС в Минэкономразвития. Снижение ВВП в 2020 году оказалось меньше, чем Минэкономразвития прогнозировало в сентябре. ВВП упал на 3%, а не на 3,9%.

Министерство также изменило свой прогноз по курсу рубля к доллару.
Доллар от TradingView

В сентябре оно ожидало, что доллар будет стоить в среднем 72,4 рубля в 2021 году, 73,1 рубля в 2022-м и 73,8 рубля в 2023-м. Теперь оно прогнозирует, что в 2021-м доллар будет стоить в среднем 73,3 рубля, в 2022-м — 71,8 рубля, а в 2023-м — 72,6 рубля. «В начале этого года рубль, как мы видим, ослаб. Исходим из того, что это все психология. Фундаментальный валютный курс, мы ожидаем возвращения к концу этого года, 71−72 рубля», — отметил собеседник ТАСС.

Ожидаемая министерством стоимость российской нефти Urals значительно выросла по сравнению с сентябрьским прогнозом.

Ранее ведомство указывало, что в 2021 году Urals будет стоить $45,3, в 2022-м — $46,6, а в 2023-м — $47,5. Теперь оно прогнозирует, что в 2021-м цена Urals составит $60,3, в 2022-м — $56,2, а в 2023-м — $54,8. Прогноз по цене на нефть повышен с учетом текущей конъюнктуры нефтяного рынка, заявил источник ТАСС. По его словам, в среднесрочной перспективе ожидается снижение цены на нефть до $54−55 по мере постепенного выхода из сделки ОПЕК+.

Brent от TradingView

Ожидаемый уровень инфляции на конец 2021 года в сентябрьском базовом прогнозе составлял 3,7%, а в дальнейшем министерство ожидало возвращения темпов роста потребительских цен к целевому уровню ЦБ (4%). Теперь же оно ожидает, что, прежде чем прийти к этому уровню в 2022—2024 годах, к концу 2021 года инфляция превысит его, составив 4,3%. «По инфляции Минэкономразвития исходит из того, что давление на мировых рынках никуда не денется», — сказал источник ТАСС.

По его словам, если бы не меры по сдерживанию роста цен (в первую очередь на пшеницу, подсолнечное масло и сахар), инфляция составила бы 4,6%.

Минэкономразвития прогнозирует, что экономика России достигнет «доковидного уровня» уже в третьем квартале этого года. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, в марте динамика ВВП России в годовом выражении вышла в положительную область, прежде всего за счет машиностроения, химии, деревообработки, а также легкой и пищевой промышленности. «Хорошо себя чувствует транспортный комплекс, строительство. Конечно, сфера пассажирских перевозок еще полностью не восстановилась, мы это понимаем, она испытывает трудности. Но по остальным направлениям мы видим значимую позитивную динамику», — заявил министр.

Александр Пятин

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