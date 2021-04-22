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14:43 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Встретиться с прабабушкой». Агентство извинилось за рекламу вакцинации

Трудности перевода вынудили рекламное агентство Латвии Nord DDB Rigа извиняться перед русскоязычными жителями за некорректную рекламу вакцинации от коронавируса. Плакаты с ошибочным переводом призывали людей сделать вакцину, чтобы «встретиться с прабабушками и прадедушками».

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Речь идёт о местной рекламной кампании «Два миллиона причин вакцинироваться!». На плакатах изобразили бывшего футболиста Каспара Горкша и надпись «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Оказалось, что перевод фразы с латышского сделали с ошибкой. На самом деле речь шла о бабушке с дедушкой.

В итоге агентству Nord DDB Rigа пришлось просить прощения и менять рекламные плакаты.

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро», — заявил глава компании Андрис Рубинс.

Он также извинился и перед бывшим спортсменом. Горкш при этом отметил, что похожая ситуация с ошибкой в рекламной кампании произошла и в Швеции.

Nord DDB Rigа пообещала покрыть из собственных средств все расходы по устранению ошибки. Сейчас на плакатах в латвийских СМИ и на рекламных щитах разместили правильный перевод: «Я вакцинируюсь, потому что хочу съездить в гости к бабушке с дедушкой».

Алексей Терёшин

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