Курс рубля резко вырос на фоне заявления об отводе российских войск

Курс евро снизился на 1 руб. 9 коп. по отношению к вчерашнему закрытию торгов, и на 14.25 европейская валюта торговалась по курсу 91,11 руб.
Согласно приказу Шойгу российские войска начнут отход с южных и западных границ 23 апреля, они должны достичь мест постоянной дислокации к 1 мая.
«До первого мая 2021 г. вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — цитирует «Интерфакс» слова министра с совещания в Крыму.
Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.
В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.
Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.
Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.