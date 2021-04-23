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03:46 (мск), источник: Известия

«Аэрофлот» прокомментировал продажу лоукостера «Победа»

«Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» вопрос возможной продажи своей «дочки» — низкобюджетной авиакомпании «Победа». В компании заявили, что продажа не обсуждается.

Источник: Известия

«Продажа “Победы” не рассматривается, поскольку лоукостер является стратегическим активом группы и ключевым элементом долгосрочной стратегии развития», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Представитель «Победы» также сказал «Известиям», что вопрос о продаже лоукостера не обсуждается.

По словам собеседников «Известий» в «Аэрофлоте» и в правительстве, прорабатывалась продажа 25−75% лоукостера «Победа» посредством первичного размещения на фондовом рынке (IPO).

Группа «Аэрофлот» для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций — традиционных и «вечных». Об этом «Известиям» рассказали источники в компании и в правительстве РФ. По словам собеседника «Известий» на финансовом рынке, первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд рублей, решение по нему может быть принято уже до майских праздников.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что экономическая группа в составе представителей «Аэрофлота», Минтранса, ЦБ и Минфина работает над стабилизацией финансового положения авиаперевозчика.

В частности, рассматривается вопрос о привлечении средств на внешнем рынке, уточнял он. А министр транспорта Виталий Савельев 23 марта на заседании комитета ГД по транспорту и строительству назвал IPO «Победы» одним из способов укрепления финансового положения компании.

В новой стратегии «Аэрофлота», принятой прошлым летом, основная ставка сделана на развитие «Победы», которая к 2028 году должна увеличить число перевозимых пассажиров до 55−65 млн человек и стать крупнейшей авиакомпанией страны. Головная компания в рамках стратегии в 2021—2023 годах передает в парк лоукостера все свои самолеты типа Boeing 738 (50 машин).

Во время загрузки произошла ошибка.
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