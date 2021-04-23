Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 75 руб. 23 марта 2021 г. В 10:31 по мск доллар торговался на уровне 75,08 руб.
Рубль также продолжает укрепляться к европейской валюте. По состоянию на 10:35 по мск евро торговался на уровне 90,5 руб., цена закрытия предыдущего дня торгов составляла 92,45 руб.
Рубль укрепляется к иностранным валютам второй день подряд на фоне заявлений России об отводе войск с границ к местам постоянной дислокации. Сегодня утром Минобороны сообщило, что Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в учениях.
Российские войска, согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, должны вернуться к месту постоянной дислокации до 1 мая.
Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.
В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.
Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.
Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.