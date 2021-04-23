Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 апреляВыход первого номера журнала "Современник", самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
10Животные Чернобыля
11:19 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 75 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Курс американской валюты подешевел на 0,56% к закрытию предыдущей сессии и в 10:22 по мск достиг 74,99 руб. за один доллар.

ЦБ: $ 76.4217   -0.40 € 92.0423   -0.25 ММВБ: $ 75.0800   -0.34 € 90.5550   -0.07
Доллар от TradingView

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 75 руб. 23 марта 2021 г. В 10:31 по мск доллар торговался на уровне 75,08 руб.

Рубль также продолжает укрепляться к европейской валюте. По состоянию на 10:35 по мск евро торговался на уровне 90,5 руб., цена закрытия предыдущего дня торгов составляла 92,45 руб.

Рубль укрепляется к иностранным валютам второй день подряд на фоне заявлений России об отводе войск с границ к местам постоянной дислокации. Сегодня утром Минобороны сообщило, что Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в учениях.

Российские войска, согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, должны вернуться к месту постоянной дислокации до 1 мая.

Новость
Песков ответил на заявления о «блужданиях» Российской армии

Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.

В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.

Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.

Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.

 «Ведомости-Спорт» объявили первые результаты
«Никто» по сценарию Дерека Колстада лидирует в американском прокате
Медведев заявил о возвращении холодной войны между Россией и США
Специалист рассказал об ограничениях для владельцев газовых плит
Индия обновила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Майские праздники могут продлить: кому и как оплатят работу
«Аэрофлот» прокомментировал продажу лоукостера «Победа»
Соратник Горбачева раскрыл роль Украины в развале СССР
Hi-Tech
В смартфонах Android найдена опасная функция. Ее стоит отключить Эта функция в вашем смартфоне может управлять вашими платежными данными
Товары для дома
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Как успешно подготовиться к дачному сезону
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь