13:40 (мск), источник: Ведомости
ЦБ повысил ключевую ставку второй раз подряд
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. — до 5% годовых, сообщила
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Новое значение ключевой ставки является максимальным с июня прошлого года. Тогда она находилась на уровне 5,5%, после чего в связи с необходимостью стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса ЦБ принял решение опустить ставку сразу на 1 п.п. Затем, в июле, регулятор снизил ее до исторически минимальных 4,25% годовых. На этом уровне она находилась вплоть до 19 марта.
В итоге на фоне низких процентных ставок к концу 2020 г. инфляция в России начала ускоряться и достигла 4,9%. В 2021 г. темпы роста цен продолжили расти и в марте достигли 5,79% в годовом выражении. По данным на 19 апреля показатель чуть снизился — до 5,5%, сообщило Минэкономразвития. Однако это все равно значительно выше цели ЦБ в 4%.
На фоне подобной динамики председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще в феврале сообщила об исчерпании пространства для снижения ключевой ставки. Она пояснила, что скорость возврата к нейтральной ключевой ставке будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и каким будет прогноз по инфляции. В марте глава ЦБ заявила о его плавном переходе от мягкой
Ввиду этого большинство аналитиков ожидало повторного повышения ключевой ставки, при этом рассматривались шаги как в 0,25 п.п., так и в 0,5 п.п. Ряд экспертов говорил, что рост инфляции, который теперь определяется ростом базовой инфляции, и волатильность рубля на фоне повышения геополитических рисков, заставят ЦБ повысить ставку сразу до 5%. Другие утверждали, что менее значительное повышение сохранит возможность повторить этот шаг в будущем, что может потребоваться в случае усиления санкционного давления, а более сильное повышение может создать «ощущение форс-мажора».