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17:40 (мск), источник: Ведомости

Туроператоры дали прогноз по стоимости путевок на курорты Египта

Средняя стоимость недельного тура на курорты Египта составит около $300−500 (от 22 500 до 37 500 руб. по текущему курсу) на человека, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные своей аналитической службы.

Источник: Reuters

«Средняя стоимость туристических пакетов с перелетом в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет находиться в районе 300−500 долларов на человека за неделю отдыха (с размещением в отеле 3* с питанием по системе на “все включено”)», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Такая стоимость возможна только в том случае, если чартерное авиасообщение с Египтом будет официально разрешено, а полетные планы туроператоров не будут ограничены квотами по частотам и городам вылетов.

По оптимистичным прогнозам, посещать курорты Египта смогут более 200 000 российских туристов в месяц, рассказали в АТОР.

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Ранее сегодня пресс-служба президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что Москва и Каир договорились полностью восстановить авиасообщение между странами. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта 20 апреля. Вчера исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что прямое авиасообщение с курортами Египта может возобновиться во второй половине мая.

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

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