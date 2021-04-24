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15:54 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам

Российские банки повысят ставки по кредитам, однако этот процесс будем плавным и не сильно скажется на заёмщиках, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на опрос финансовых организаций, проведённый РИА «Новости».

Источник: Reuters

Директора департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич отметил, что, после того как 23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых, ситуация, конечно, изменится.

«Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме», — отметил Костюкевич.

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Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский добавил, что рост ключевой ставки несомненно вызовет коррекцию кредитных ставок в сторону увеличения «с поправкой на конкурентную среду». По его словам, в розничных кредитных организациях на протяжении года ожидается плавный рост ставок по продуктам.

В свою очередь в Райффайзенбанке пояснили, что повышение ключевой ставки скорее сигнал рынку, чем существенная материальная разница.

«В марте, например, банки в большинстве своём не спешили пересматривать свои тарифы вслед за изменением ключевой. Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки, и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.

Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться.

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