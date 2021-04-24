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18:15 (мск), источник: Газета.Ру

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Минэкономразвития России определило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он составит не более чем на 4% в год в период с 2022 по 2024 год. Об этом сказано в документе, в котором прописаны условия прогноза социально-экономического развития России, подготовленного ведомством.

Источник: РИА "Новости"

В материалах министерства говорится, что рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране «не превысит 4%».

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По данным ведомства, такие показатели соответствуют целевой инфляции в стране.

При этом регулируемые тарифы сетевых организаций для потребителей, кроме населения, будут увеличиваться в среднем на более чем 3% ежегодно.

Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях размер индексации может стать выше определенных параметров. Что касается водоснабжения, то рост тарифов в этой сфере будет связан с «реализацией мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», введением нормативов потребления ЖКУ или переходом на альтернативную котельную.

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