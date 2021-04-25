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00:45 (мск), источник: Известия

Греция отменила обязательный карантин для привитых россиян

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное министерское решение.

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Источник: Reuters

Вместе с тем до 3 мая продлено ограничение на въезд 4 тыс. россиян в неделю. Въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.

Согласно документу, гражданам России не требуется в течение семи дней находиться на профилактическом карантине, если они предъявят одновременно отрицательный лабораторный тест методом ПЦР на коронавирус и сертификат о завершенной минимум за 14 дней до поездки вакцинации.

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Тест должен быть сделан за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которая автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника.

Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой. По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала с 7 сентября 2020 года въезд 500 россиян в неделю, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз.

Новое постановление будет действовать с 26 апреля до 3 мая.

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