Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
10«Потерянный рай»
01:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили упразднить потребительскую корзину

Минтруд России предложил упразднить институт потребительской корзины. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: Reuters

Также в министерстве предложили исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России. Сейчас прожиточный минимум граждан России определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Относительно данной величины половина населения имеет доходы выше, другая — ниже.

Читайте также
Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам

В ведомстве утверждают, что прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства россиян и повышаться по мере их роста.

«Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться», — заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой».

С 1 января вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь данные показатели определяют исходя не из потребительской корзины, а из медианного среднедушевого дохода. Закон запрещает снижать МРОТ даже при уменьшении медианной заработной платы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Профессор: мир ждет новая смертоносная волна коронавируса
Майские праздники: Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
Греция отменила обязательный карантин для привитых россиян
Турция начала военную операцию на севере Ирака
Минэкономразвития ухудшило прогноз по убыли населения России
Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам
Признание Байденом геноцида армян воодушевило Саркисяна
В России назвали предел роста тарифов на услуги ЖКХ
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Авто
Крутой ВАЗ-2105: как строят автомобили для ралли Авто Mail.ru рассказывает, как самостоятельно собрать на базе «Жигулей» автомобиль для раллийных соревнований
Товары для дома
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Как успешно подготовиться к дачному сезону
Gnezdo.ru
Звезды, которые раньше дружили, а сейчас враги
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Не забыли Вареньку? Как сложилась ее судьба
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Леди
71-летняя Надежда Бабкина украсила обложку журнала Певица приняла участие в стильной фотосессии
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь