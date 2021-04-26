Криптовалюты придавило налогами. За последние дни они потеряли до половины стоимости

По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, курс самой популярной виртуальной валюты биткойна вернулся к $50 тыс., тогда как еще в середине апреля приближался к $65 тыс. Уверенное снижение продолжается последнюю неделю, в результате 23 апреля курс опускался до $47,5 тыс., минимума с 6 марта. В выходные дни курс большую часть времени оставался ниже $50 тыс. В целом по итогам недели биткойн потерял в цене более 15%, а его капитализация опустилась до $921 млрд.
Игра на понижение велась и по другим виртуальным валютам. В частности, лайткойн упал за неполные две недели на 23%, до $220,9. Более динамичнее было падение рипла, который обесценился наполовину и опустился к отметке $1,03. Вторая по популярности криптовалюта эфир снижалась в ходе торгов до $2,1 тыс., 25 апреля остановилась вблизи отметки $2,33 тыс., что на 18% меньше исторического максимума, установленного 22 апреля.
Общая капитализация всех виртуальных валют опустилась до $1,86 трлн.
«На рынке отсутствует большой спрос, в последний раз новые деньги входили на рынок на новости об IPO Coinbase. Сейчас нет такого информационного повода, который поддерживал бы высокий интерес к криптовалюте», — отмечает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.
Главной новостью минувшей недели на криптовалютном рынке стало сообщение о том, что президент США Джо Байден в ближайшее время внесет предложение о повышении максимальной ставки налога на прибыль с 37% до 39,6%. По данным Reuters, планируется также удвоить налог на прирост капитала (до 39,6%) для граждан, зарабатывающих свыше $1 млн.
«Перспектива повышения налогов в США стала серьезным поводом для снижения биткойна. Многие фонды получили сверхприбыли, поэтому могли поторопиться задекларировать доход с капитала сейчас по текущим ставкам, чтобы не отдавать около половины позже. На этом фоне также корректировался и американский фондовый рынок», — отмечает ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.
По мнению директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, розничные инвесторы также стали в срочном порядке фиксировать прибыль.
Беспокойство криптоинвесторов оправданно, ведь с начала года курсы ведущих мировых цифровых валют выросли в несколько раз.
В частности, курс биткойна до коррекции последних недель поднялся на 124%, лайткойна — на 170%, эфира — на 250%, рипла — более чем на 800%.
В таких условиях участники рынка допускают дальнейшее снижение курса биткойна и других цифровых валют, хотя сомневаются, что оно будет продолжительным. По мнению руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, при относительно негативном сценарии развития, вероятность которого превышает вероятность возможного отскока, курс ведущей криптовалюты откатится к уровню $45 тыс.
«В дальнейшем динамика биткойна будет зависеть от фундаментальных новостей: принятия криптовалют в качестве средства платежа все большим количеством крупных компаний, вложений бизнеса в развитие инфраструктуры цифровых активов или просто прямых инвестиций в биткойн по примеру Tesla», — поясняет Мазур.
Сложившейся на рынке ситуацией, по мнению Владимира Сметанина, могут воспользоваться спекулянты, чтобы нарастить вложения в подешевевшие цифровые активы. Но ажиотажа предыдущих месяцев на рынке не ждут. Розничный сектор сейчас изменился и стал более опытным, отмечает Кивкулис, поэтому в истории про «оздоровительную коррекцию» может и не поверить, чтобы не оказаться вновь «“постриженным” умными деньгами с Уолл-стрит».
Виталий Гайдаев