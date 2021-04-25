Потребкредитам дали отсрочку: ограничения будут введены с середины года

ЦБ 23 апреля объявил, что планирует во втором полугодии вернуться к уровню надбавок в зависимости от величины показателя долговой нагрузки (ПДН) по необеспеченным потребительским кредитам, действовавших до начала пандемии.
ПДН рассчитывается кредитором как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доходу по формуле, установленной ЦБ.
Сегодня для кредитов со ставкой до 15% при ПДН до 50% от уровня доходов заемщика надбавка отсутствует, а при ставке от 15% до 20% она равняется 0,2. С 1 июля при ПДН до 50% при ставке до 10% коэффициент будет 0,3, от 10% до 15% — 0,5, а при ставке от 15% до 20% — 0,7. Максимальная надбавка при ПДН выше 80% и ставке от 25% до 30% будет 2,2. В Банке России объясняют это решение ускорением роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. «Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким ПДН», — указывает регулятор. Введение данной меры запланировано на 1 июля.
По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, доходы населения растут медленнее, чем долговая нагрузка, и в этой ситуации Банк России не может не реагировать. «Рынок интенсифицировался по мере возвращения экономической активности. Мы ожидаем продолжения этой тенденции до конца года и прогнозируем некоторое замедление не ранее 2022 года», — говорит он. Аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский считает, что решение регулятора позволит сектору устанавливать свои ценовые параметры в большей взаимосвязи с рыночной конъюнктурой и даст возможность обеспечить большую устойчивость банковского сектора в условиях роста как по кредитам, так и по вкладам.
Одновременно ЦБ планирует высвободить буфер, который сформировали банки по потребительским кредитам, в размере 124 млрд руб. Как посчитали в ВТБ, это могло бы позволить банкам выдать дополнительно кредитов на 800 млрд руб.
Управляющий директор НКР Станислав Волков считает, что банки, ожидая повышения требований к ПДН и наблюдая восстановление доходов населения, могут начать активнее предлагать необеспеченные кредиты в ближайшие месяцы.
Похожая ситуация наблюдалась в 2019 году, когда Банк России заранее объявил о введении с 1 октября ПДН. «Но ставки по ним уже будут повышены, учитывая вероятный рост стоимости депозитов физлиц после решения по ключевой ставке Банка России», — уверен он. При этом, по словам Станислава Волкова, после 1 июля роспуск буфера и возврат к прежним значениям ПДН будут сдерживать рост необеспеченных кредитов.
В свою очередь, аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер обращает внимание, что доля заемщиков, у которых ПДН выше 50%, выросла за один год с 36% (на конец 2019 года) до почти 60% (на конец 2020 года).
«Это достаточно большой рост, и очевидно, что он связан с падением доходов населения, поэтому, несмотря на то что экономика у нас будет восстанавливаться, стимулировать кредитование в таких условиях не имеет большого смысла», — говорит он.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин добавляет, что представители регулятора неоднократно подчеркивали временный характер послаблений с учетом экстраординарной ситуации с пандемией в 2020 году и банки уже закладывали это в свою риск-политику. На текущий момент макроэкономическая и отраслевая конъюнктура относительно стабильна, отмечает эксперт, а динамика безработицы и располагаемых доходов, согласно официальной статистике, уверенно прошла негативные пики.
Максим Буйлов