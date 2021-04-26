Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда

Стоит признать, что сделка ОПЕК+ «на длительную историческую перспективу». Об этом в интервью телеканала РБК заявил зампреда комитета по климату РСПП, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — добавил он.
Соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое после обвала нефтяных котировок заключили год назад страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, начало действовать 1 мая 2020 года. Оно рассчитано на два года (до начала мая 2022 года) и предусматривает постепенное увеличение объема добычи — так, на апрель 2021 года сокращение составит 6,9 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года против 7,05 млн барр. в марте.
В прошлом году цены на нефть марки Urals рухнули в четыре раза, до $18 за барр., а американская WTI впервые в истории упала ниже нуля. Участникам нефтяного рынка «удалось пройти по грани» и «избежать катастрофы», отмечает Федун. По его словам, если рынок не корректируется в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса, это может быть «чрезвычайно больно и печально для всех участников».
«Нет никакой альтернативы регулированию рынка со стороны картелей», — заключил он.
Ранее агентство Fitch оценивало дополнительные доходы российских компаний и бюджета из-за повышения мировых цен на нефть в результате сделки ОПЕК+ в $30−40 млрд (2,25−3 трлн руб. по текущему курсу ЦБ).