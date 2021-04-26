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02:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперт предупредила о новых штрафах для хозяев квартир

Заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская предупредила в беседе с агентством «Прайм» о новых штрафах для хозяев квартир за просрочку платежей за услуги ЖКХ и напомнила об отмене моратория на начисление пеней.

Источник: Агентство «Москва»
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Кроме того, появились штрафы за выброс опасного для здоровья мусора вплоть до батареек и замену счетчиков не вовремя. Если срок действия счетчиков газа, воды и электричества подошел к концу, а если их не поменяли вовремя, также придется платить штраф. Это же касается выброса опасного для здоровья людей мусора.

Штрафы вводятся за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах. Теперь хулиганов будут штрафовать на сумму от 500 рублей̆, напомнила эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян, купивших квартиры с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), могут обязать гасить ее. Таким образом, фактически покупателям достанутся долги прежних владельцев жилья. В ассоциации «ЖКХ и городская среда» предложили иную схему: новый владелец квартиры должен брать на себя всю задолженность. Для этого потребуется внести изменения в Жилищный кодекс.

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