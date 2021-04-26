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13:03 (мск), источник: Газета.Ру

Половина работодателей не поддерживают продление майских праздников

Продление майских праздников не поддерживают более половины работодателей, показало исследование Headhunter. При этом многие еще не определились, будут ли их сотрудники отдыхать в эти дни. Некоторые компании и вовсе не уйдут на «каникулы».

Источник: Reuters

Как следует из экспресс-исследования Headhunter, однозначно против продления майских праздников выступают 38% работодателей. Еще 23% в целом высказали отрицательное отношение к этой идее.

При этом однозначно поддерживают продление майских 23%, еще 15% в целом поддерживают, 2% затруднились с ответом.

Более половины работодателей — 54% — пока не решили, будут ли их компании продолжать работать в течение майских праздников.

По запланированному ранее графику будут работать 23%, столько же планирует уйти на длинные каникулы.

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди примерно 200 представителей работодателей.

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Напомним, россияне в этом году должны отдыхать с 1 по 10 мая. Дни между майскими праздниками были объявлены нерабочими. Такой указ президент России Владимир Путин подписал 23 апреля. Сделать длинные выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы бороться с распространением коронавируса и дать людям возможность отдохнуть на свежем воздухе. По ее словам, «в эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением».

«Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил на это президент во время совещания.

Бизнес воспринял решение о продлении майских праздников неоднозначно.
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Оплачиваемые выходные — это дополнительная нагрузка и издержки для предпринимателей, отмечал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Кожевников.

В «Деловой России» заявляли, что дополнительные издержки будут особенно чувствительными для тех компаний, которые еще не восстановились на фоне пандемии. При этом крупные компании-экспортеры сырья или биржевых товаров вряд ли серьезно пострадают, считают в организации.

«Для кого-то из предприятий, особенно пострадавших из-за локдаунов, это могут быть серьезные издержки, но государство предпринимало и предпринимает усилия по снижению налогов, по льготным кредитам — я надеюсь, это поможет ситуацию немного смягчить», — сказал ранее «Газете.Ru» председатель «Деловой России» и совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексей Репик.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике признали, что «баланс интересов работодателей и сотрудников, конечно, нарушается», однако объявление длинных выходных означает, что риски общественного здоровья перевешивают.

Глава комитета Ярослав Нилов заявлял, что «раз такое решение принято, значит, оно обоснованное и осознанное».

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Сами же россияне в целом рады продлению майских праздников. Как показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, проведенный 22—23 апреля среди 1600 респондентов, эту идею поддерживает около половины граждан: 38% сказали, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, еще 12% заявили, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе.

При этом 17% опрошенных заявили, что длинные майские праздники не нужны, а новогодние каникулы стоит оставить. Столько же человек считают ненужными каникулы ни на майские, ни на Новый год.

Другой опрос Superjob (был проведен 19 — 23 апреля) показал, что 13% россиян и так хотели продлить майские выходные за счет отпуска. Большинство, однако, не имели подобных планов — 64%. Еще 11% сомневались, какое решение принять, 12% работают по сменному графику.

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