Цена биткоина превысила $53 000 после падения до минимума с начала марта

Биткоин в понедельник перешел к быстрому росту после почти двух недель падения, следует из данных криптовалютных бирж.
Утром в понедельник стоимость биткоина опускалась до минимального уровня с начала марта. По данным Coinmarketcap, криптовалюта стоила на минимуме $47 159,49 — меньше в последний раз было 5 марта ($47 135), показывает график. Coindesk зафиксировал снижение биткоина до $47 079,14 — по данным площадки, это минимум после 6 марта ($46 393,39).
Затем биткоин начал быстро расти. По состоянию на 15:00 мск он прибавлял около 8,8%, по данным CoinMarketCap, и 8%, по статистике CoinDesk. Впервые после 22 апреля биткоин превысил отметку $53 000. В ходе торгов биткоин в моменте дорожал на 10,4% — такие темпы, если сохранятся, могут привести криптовалюту к самому быстрому росту после 8 февраля, отметил Bloomberg. Он объясняет рост биткоина тем, что инвесторы решили воспользоваться снижением цены и снова увеличили спрос на криптовалюту.
Биткоин начал снижаться после 14 апреля — тогда криптовалюта впервые в истории превысила $64 000 и установила новый рекорд на фоне того, что инвесторы с энтузиазмом восприняли IPO криптовалютной биржи Coinbase.
Но затем последовал обвал биткоина.
Настороженность Уолл-стрит совпала с крушением двух криптовалютных бирж в Турции, что укрепило опасения нарастающего пузыря, отметил Bloomberg.
Падение стало хорошей возможностью для инвесторов, которые верят в будущее биткоина, процитировало агентство замечание гендиректора финансовой платформы Copia Wealth Studios Майкла Сикорского. «Волатильность всегда создавала возможности, и люди продолжают удивляться новым высотам месяц за месяцем и год за годом», — отметил он. Биткоин упал в яму, и она может сохраниться на гораздо больший срок, чем хотелось бы инвесторам, которые купили криптовалюту в надежде на ее быстрый рост, возразил президент консалтинговой компании Bensignor Investment Strategies Рик Бенсиньор.