17:38 (мск), источник: Известия
Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca из-за задержек поставок вакцин
Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на
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«Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок», — сказал на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
По его словам, иск был подан 23 апреля «на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины». Он также подчеркнул важность быстрых поставок значительного количества доз, которые имеют право получить граждане ЕС по контракту на предзаказ вакцины.
Контракт на предзаказ 400 млн доз вакцины для стран Евросоюза был заключен ЕК с AstraZeneca летом 2020 года. Это было сделано еще до того, как компания закончила разработку своего препарата.
В середине марта первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что стратегия ЕС по вакцинации от коронавируса была ошибочна. При этом решение заказать вакцину сообща он назвал правильным.
При этом 13 марта AstraZeneca подтвердила сообщения о задержках в поставках вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза.
В том же месяце глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом: появлении в Евросоюзе новых штаммов COVID-19 и формировании третьей волны болезни.
Сейчас в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а также разработка компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson. В Европе первую дозу вакцины от коронавируса по состоянию на 20 апреля получили только 16% населения. При этом, согласно европейскому плану по вакцинации, к лету этого года должно быть вакцинировано 70% европейского населения.