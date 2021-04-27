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00:24 (мск), источник: Известия

Банки начнут подключать карты «Мир» к платежной системе Apple Pay

Национальная система платежных карт «Мир» с 27 апреля предоставит банкам возможность подвязки карт к платежной системе Apple Pay. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили «Известиям» в организации.

Источник: Известия

Первыми подключить технологию планируют банки ВТБ, ПСБ, Росбанк, «Открытие» и УБРиР. До конца этого года решение также собираются внедрить в Экспобанке. В МТС Банке сроки не называют, но запустить сервис планируют.

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Большинство опрошенных экспертов признали высокий потенциал развития сервиса. Так, в МТС Банке подчеркнули, что привязка национальной карты к кошельку Apple Pay позволит увеличить число активных пользователей платежной системы и банковских сервисов.

Кроме того, специалисты сообщили о существенном росте показателей бесконтактных и мобильных платежей за последние годы. Отмечается, что происходит это из-за распространения знаний о технологии и желания граждан минимизировать контакт с бумажными купюрами в период пандемии.

Эксперты также подчеркнули, что появление функционала уравняет карты «Мир» с международными платежными системами.

Во время загрузки произошла ошибка.
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