Банки начнут подключать карты «Мир» к платежной системе Apple Pay

Первыми подключить технологию планируют банки ВТБ, ПСБ, Росбанк, «Открытие» и УБРиР. До конца этого года решение также собираются внедрить в Экспобанке. В МТС Банке сроки не называют, но запустить сервис планируют.
Большинство опрошенных экспертов признали высокий потенциал развития сервиса. Так, в МТС Банке подчеркнули, что привязка национальной карты к кошельку Apple Pay позволит увеличить число активных пользователей платежной системы и банковских сервисов.
Кроме того, специалисты сообщили о существенном росте показателей бесконтактных и мобильных платежей за последние годы. Отмечается, что происходит это из-за распространения знаний о технологии и желания граждан минимизировать контакт с бумажными купюрами в период пандемии.
Эксперты также подчеркнули, что появление функционала уравняет карты «Мир» с международными платежными системами.