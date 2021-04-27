Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП

Всего за этот период структуры Корпорации МСП предоставили гарантий по кредитам — основной инструмент поддержки организации — 34 тыс. субъектов малого бизнеса на сумму 0,7 трлн рублей, что позволило обеспечить консолидированный объем их финансирования на 1,4 трлн.
Объем финансовой поддержки, обеспеченной гарантиями и поручительствами института развития, соответствует 1,4% в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам МСП в 2018 и 2019 годах, отметили аудиторы. Кроме этого, они установили, что ряд получателей помощи от института развития были аффилированы с крупным бизнесом.
В результате выборочной проверки выявлено, что как минимум четыре компании, формально считающиеся МСП, получили гарантии на 3,6 млрд рублей, но, по факту, они представляют интересы крупнейших промышленных групп.
Диалог с бизнесом показал, что он видит роль корпорации шире, чем обеспечение проектов финансовыми ресурсами, сообщили в пресс-службе института развития. Для бизнеса важно наличие качественных нефинансовых сервисов. При разработке новой стратегии развития акцент будет сделан на увеличение количества компаний, получивших поддержку, заверили в корпорации.
С момента основания в 2015-м и до конца прошлого года организацию возглавлял Александр Браверман. 22 декабря премьер Михаил Мишустин освободил его от должности. Новым главой был назначен замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич.