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04:35 (мск), источник: Известия

Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП

Корпорация МСП оказала незначительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, несмотря на формальное выполнение целевых показателей. К таким выводам пришла Счетная палата, проанализировав работу организации за 2015−2020 годы.

Источник: Известия

Всего за этот период структуры Корпорации МСП предоставили гарантий по кредитам — основной инструмент поддержки организации — 34 тыс. субъектов малого бизнеса на сумму 0,7 трлн рублей, что позволило обеспечить консолидированный объем их финансирования на 1,4 трлн.

При этом число получателей составило менее 1% от среднегодового количества предприятий, подчеркнули аудиторы. Это свидетельствует о локальности мер и незначительности влияния корпорации на развитие малого бизнеса, полагают в Счетной палате.
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Объем финансовой поддержки, обеспеченной гарантиями и поручительствами института развития, соответствует 1,4% в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам МСП в 2018 и 2019 годах, отметили аудиторы. Кроме этого, они установили, что ряд получателей помощи от института развития были аффилированы с крупным бизнесом.

В результате выборочной проверки выявлено, что как минимум четыре компании, формально считающиеся МСП, получили гарантии на 3,6 млрд рублей, но, по факту, они представляют интересы крупнейших промышленных групп.

Диалог с бизнесом показал, что он видит роль корпорации шире, чем обеспечение проектов финансовыми ресурсами, сообщили в пресс-службе института развития. Для бизнеса важно наличие качественных нефинансовых сервисов. При разработке новой стратегии развития акцент будет сделан на увеличение количества компаний, получивших поддержку, заверили в корпорации.

С момента основания в 2015-м и до конца прошлого года организацию возглавлял Александр Браверман. 22 декабря премьер Михаил Мишустин освободил его от должности. Новым главой был назначен замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич.

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