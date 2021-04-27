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04:49 (мск), источник: Известия

Банки начали внедрять снятие наличных в кафе, ресторанах и отелях

Банки начали внедрять снятие наличных в кафе, ресторанах и отелях. Такой функционал уже работает в ПСБ, тестируется — в Ак Барс Банке, рассказали «Известиям» их представители.

Источник: Известия

Директор департамента эквайринга банка Никита Хомутов рассказал «Известиям», что кафе и рестораны составляют уже около четверти партнеров банка, которые реализовали технологию выдачи денег на кассах (всего таких торгово-сервисных предприятий около 300). Для получения живых денег требуется совершить покупку.

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Сервис по снятию живых денег в кафе, ресторанах и отелях находится в процессе тестирования по всем платежным системам, сообщил руководитель направления по развитию социальных проектов, проектов ЖКХ и кассовых решений для партнеров Ак Барс Банка Алексей Бахаев. Он уточнил, что пилотирование сервиса планируется на III квартал 2021 года — партнерами станут 10 кафе в Татарстане.

Возможность пилотировать снятие наличных не только в магазинах, но и на предприятиях из других сегментов (в том числе в кафе, ресторанах и отелях) рассматривают банки «Открытие» и «Дом. РФ», рассказали их представители.

Сервис по снятию наличных в торговых точках предлагают основные действующие в России платежные системы: Visa, Mastercard, «Мир». Банки и ритейл могут подключать его по желанию. Как правило, чтобы получить деньги с карты, необходимо сделать покупку.

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