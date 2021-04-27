Палатки вместо заграницы: какой отдых ждет россиян этим летом

Около 65% всех путешествующих россиян в этом году отправятся отдыхать по стране и на своих автомобилях, рассказал Forbes вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
На российском туристическом рынке сложилась довольно сложная ситуация. С одной стороны, есть неопределенность с открытием массовых зарубежных туристических направлений и пандемийные риски, которые не дают возможности заранее планировать отдых за рубежом. С другой — растут цены на отечественных курортах. Люди ищут выход и находят его в самостоятельных путешествиях, продолжает эксперт. По мнению Горина, именно автотуризм будет очень популярен в этом году.
Мы уже отмечаем рост интереса к поездкам на личном транспорте на моря, озера и реки, по пути такие туристы активно используют малые формы размещения (кемпинги, глэмпинги, мини-отели) или просто ночуют в палатках.
Дмитрий Горинвице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)
За границу нельзя, в России — дорого
Из-за коронавируса международное регулярное воздушное сообщение было закрыто в конце марта прошлого года. Из массовых туристических направлений первой в августе 2020-го открылась Турция. Эта страна стала настоящим туристическим хабом. Однако с 15 апреля 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции власти России ограничили регулярное и чартерное сообщение с этой страной до конца мая.
Отечественные курорты отреагировали ростом цен. Например, отели Крыма и Краснодарского края повысили цены на 30% после объявления о закрытии Турции. «В Крыму наблюдается рост цен в объектах размещения разной категории на 20−30%. На курортах Краснодарского края цены выросли не так сильно — на 10−15%, не больше, потому что там большой номерной фонд и разнообразие гостиниц разного уровня. Объяснить это можно динамическим ценообразованием: чем больше спрос, тем выше цена», — говорил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
В России большой дефицит отельной базы, конечно, это отражается на стоимости отдыха, поясняет Горин. Цена путевки в Танзанию (включая авиаперелет) в последнее время составляла примерно 120 000 рублей на двоих в неделю (посещение страны россиянами ограничено с 15 апреля 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. — Forbes).
В России недельный отдых на двоих в отеле 2−3 звезды на море на майские праздники обойдется примерно в ту же сумму, говорит эксперт.
Отдыхаем дикарями
В России тренд на путешествия на собственном авто существует последние два-три года. Зачастую люди едут на машинах на российские курорты, и это во многом связано с открытием Крымского моста (для водителей движение открыли в мае 2018 года. — Forbes), говорит Илья Уманский, гендиректор национального туроператора «Алеан». По его оценке, прошлым летом доля путешествующих на личном автомобиле составила 45%, на самолете — 24%, на поезде — 31%.
У нас почти половина туристов бронирует только проживание и экскурсии, а классический турпакет (авиабилет на чартер, трансферы, проживание и экскурсии) внутри России уже не так актуален, как при международном туризме. Многие вообще отдыхают дикарями.
Илья Уманскийгендиректор национального туроператора «Алеан»
Наиболее популярны безбилетные направления: Карелия, Анапа, Геленджик, Крым, Сочи.
Крупнейшие туроператоры уже начали развивать предложения для самостоятельных туристов. Например, «Библио-Глобус» еще летом 2019 года открыл комплекс (включает кемпинг) в Крыму «Оленевка Village». Лагерь, расположенный прямо у моря близ мыса Тарханкут, состоит из 250 коттеджей и способен разместить одновременно до 1000 человек. Стоимость размещения составляет 608 рублей за ночь, или около 4300 рублей за неделю в стандартном двухместном номере (без питания). Гости могут арендовать место под собственную палатку, в этом случае ночь обойдется в 523 рубля, или 3658 рублей за неделю. С 1 июня 2021 года «Библио-Глобус» открывает аналогичный проект в Абхазии на берегу моря — «Тамыш Village». На территории расположится 150 домиков, рассчитанных на 600 гостей. В оба кемпинга можно добраться на своем автомобиле, предусмотрен паркинг. Тур без перелета включает в себя проживание и страховку. Стоимость недельного тура в июне в «Тамыш Village» (завтрак включен) — 9000 рублей.
Сезон для глэмпингов и кемпингов только начинается, однако свободных мест уже нет.
Лагерь «Под небом» в Подмосковье начнет принимать гостей с 30 апреля, рассказывает Сергей Петров, сооснователь глэмпинга, но его загрузка на майские праздники и последующие после них выходные дни в мае-июне уже 100%, в будни — около 50%. С ним согласна и Анна Кропотухина, сооснователь и генеральный директор пикник-парка «ЛесОК» в Ленобласти: «После зимнего затишья туристы звонят, бронируют ближайшие даты. На майские праздники лагерь заполнен на 100%. Конец мая и июнь пока загружены меньше».
«Добро пожаловать на пост»
Сейчас в лагере десять палаток. С начала нового сезона Кропотухина отмечает тенденцию — рост спроса на размещение большими компаниями (10−20 человек): «Люди кооперируются, в этом случае стоимость наших услуг из расчета на одного человека снижается». В мае цена проживания одного человека в «Пикник-парк ЛесОК» составляет от 3000 рублей за ночь, с июня планируется подорожание на 20% за счет новых услуг: на территории планируют установить душевые кабины, летнее кафе, в стоимость включат завтрак.
Петров говорит, что повышенный спрос заставляет его компанию спешно расширять бизнес: сейчас на 18 га расположено 12 двухместных и трехместных палаток и ресторан, к концу мая планируется открыть вторую очередь — еще на девять палаток. Правда, назвать такой такой отдых бюджетным сложно: ночь «Под небом» в будний день стоит 12 500 рублей, выходной день — 15 000 рублей, а в период майских праздников с 30 апреля по 11 мая стоимость одной ночи обойдется туристу в 17 500 рублей.
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Татьяна Романова, Елена Ганжур