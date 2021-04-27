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18:16 (мск), источник: Смотрим

Россияне раскупили почти все путевки на Мальдивы

Мальдивы пользуются у россиян большим спросом. В АТОР рассказали, что на майские праздники раскуплены почти все путевки.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство отмечает, что темпы летних бронирований сильно опережают прошлогодние благодаря доступным ценам. Тропическое государство одним из первых согласилось принимать российских туристов. Особенно отдых на Мальдивах стал популярен в связи с недоступностью большинства традиционных пляжных зарубежных направлений.

Известные туроператоры в России довольны тем, как осуществляются продажи путевок на майские праздники. Мальдивы вошли в топ самых популярных.

В государство россияне могут въезжать без наличия теста на коронавирус, если они вакцинированы.

Что касается цен на турпутевки, они начинаются от 146 тысяч рублей на двоих (7 ночей). У Coral Travel стоимость тура на одного составляет около 2200 долларов. «Интурист» предлагает отдохнуть на Мальдивах в июне от 146 тысяч рублей на двоих. У Space Travel средний чек летнего тура на человека составляет около 200 тысяч рублей.

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