Оборот наличных денег уменьшится в 2021 году

«Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям. Это относится как к населению, так и к предприятиям», — пояснили «Известиям» в регуляторе.
В ЦБ ожидают, что в этом году произойдет постепенный возврат части наличных денег в банки. Однако этот процесс может растянуться на несколько лет, предупредили в регуляторе.
Сдерживать обращение кеша также будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей.
По оценкам экспертов, россияне могут вернуть в банки в этом году примерно 2 трлн рублей. Стимулировать к этому будет рост ставок по вкладам в связи с увеличением ключевой ЦБ.