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21:32 (мск), источник: Известия

Прибыль ВР от участия в капитале «Роснефти» выросла на 307% за год

Прибыль британской транснациональной нефтегазовой компании ВР от участия в капитале «Роснефти» выросла за год на 307%. Эта информация следует из данных финансовой отчетности ВР, которая поступила в «Известия» во вторник, 27 апреля. В «Роснефти» BP принадлежит 19,75%.

Источник: РИА "Новости"

По итогам первого квартала 2021 года доля британской компании в чистой прибыли российского холдинга составила $451 млн, что на 53% выше показателя предыдущего квартала и втрое превышает показатель 2020 года.

Британская компания за счет участия в «Роснефти» смогла отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент — добычу углеводородов в объеме 1,05 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки.

В результате, почти треть от всей добычи BP — 3,27 млн б.н.э. — получена благодаря российскому нефтяному холдингу.

При этом базовая прибыль по восстановительной стоимости ВР составила $2,6 млрд, операционный денежный поток — $6,1 млрд.

Как заявил журналистам президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах Национального нефтегазового форума в Москве ранее во вторник, компания не собирается снижать долю в «Роснефти» и планирует расширять количество совместных проектов. Форум и 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз-2021» проходят 27—28 апреля в столичном «Экспоцентре».

«Мы очень довольны нашим участием в “Роснефти”, у нас сотрудничество во множестве областей», — сказал Кэмпбелл.

Он допустил, что совместные проекты компаний могут расшириться, поскольку российский нефтяной холдинг очень привержен снижению своего углеродного следа.

Пресс-служба BP напоминает, что главный исполнительный директор компании Бернард Луни заявлял в марте, что у нее «долгие, глубокие и стратегические партнерские отношения с «Роснефтью».

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Положительный пример сотрудничества двух компаний отметил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества 14 апреля.

«Знаю, что ваше сотрудничество с российской компанией “Роснефть” идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея в виду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации, имеет положительные значения», — сказал российский лидер, обращаясь к Луни.

В I квартале 2020 года чистая прибыль BP составила $791 млн, упав на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причиной падения стала пандемия коронавируса, спровоцировавшая остановку большой части производства и падение потребительского спроса, а также цен на нефть.

BP — крупнейший миноритарный акционер «Роснефти», ее партнер по ряду значимых проектов в разведке, добыче, переработке и розничном бизнесе. Россия является единственной крупной страной, в которой компания полностью замещает добычу запасами.

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