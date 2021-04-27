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27 апреля, источник: Известия

Эксперты дали прогноз по ценам на нефть

Нефтяные котировки, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Влияние на них будут оказывать эпидемиологическая обстановка в мире и переговоры между США и Ираном о возвращении к договоренностям в рамках ядерной сделки, рассказали «Известиям» эксперты.

Источник: Reuters

Так, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова сообщила, что цену на нефть марки Brent следует ожидать в коридоре $63−68 за баррель в ближайший месяц, а в случае, если США снимут эмбарго с Ирана, это значительно увеличит предложение нефтепродуктов на рынке и негативно скажется на котировках.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что главным же для рынка останется вопрос баланса спроса и предложения. По его словам, всё будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут вернуться к прежним объемам потребления нефти, что сложно прогнозировать в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

По его мнению, вероятнее всего, цены в ближайшее время останутся в диапазоне $62−66 за баррель.

Как ранее отметил вице-премьер России Александр Новак, страны ОПЕК+ должны отслеживать ситуацию на мировом рынке нефти на фоне распространения COVID-19, а сейчас наблюдаются положительная динамика показателей мобильности населения и восстановление спроса в крупнейших государствах — потребителях нефти.

Brent от TradingView
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