Эксперты дали прогноз по ценам на нефть

Так, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова сообщила, что цену на нефть марки Brent следует ожидать в коридоре $63−68 за баррель в ближайший месяц, а в случае, если США снимут эмбарго с Ирана, это значительно увеличит предложение нефтепродуктов на рынке и негативно скажется на котировках.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что главным же для рынка останется вопрос баланса спроса и предложения. По его словам, всё будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут вернуться к прежним объемам потребления нефти, что сложно прогнозировать в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
По его мнению, вероятнее всего, цены в ближайшее время останутся в диапазоне $62−66 за баррель.
Как ранее отметил вице-премьер России Александр Новак, страны ОПЕК+ должны отслеживать ситуацию на мировом рынке нефти на фоне распространения COVID-19, а сейчас наблюдаются положительная динамика показателей мобильности населения и восстановление спроса в крупнейших государствах — потребителях нефти.