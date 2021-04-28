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04:56 (мск), источник: Известия

Пекин впервые стал мировой столицей миллиардеров

По итогам прошлого года количество миллиардеров в Пекине достигло 100, в то же время в Нью-Йорке их оказалось 99, свидетельствуют данные журнала Forbes. За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера, в то же время в Нью-Йорке — только семь.

Источник: Reuters

При этом в Пекине проживает 21 млн человек, что в 2,5 раза больше, чем население Нью-Йорка (8,4 млн).

Богатейшим жителем Пекина является Чжен Иминь — основатель компании ByteDance, которая владеет TikTok. Его состояние оценивается в $35,6 млрд.

В Нью-Йорке самым богатым считается экс-мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг, чье состояние достигает $59 млрд.

США всё еще лидируют по количеству миллиардеров, их число составляет 724 человека. Китай занимает второе место — 698 человек. За последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. На третьем месте находится Индия (140), потом идут Германия (136) и Россия (117).

6 апреля сообщалось, что Forbes опубликовал 35-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В списке оказались 123 российских миллиардера, в 2019 году их было 102. Рейтинг по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого за год выросло на $64 млрд — до $177 млрд.

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