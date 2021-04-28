04:56 (мск), источник: Известия
Пекин впервые стал мировой столицей миллиардеров
По итогам прошлого года количество миллиардеров в Пекине достигло 100, в то же время в
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При этом в Пекине проживает 21 млн человек, что в 2,5 раза больше, чем население
В
США всё еще лидируют по количеству миллиардеров, их число составляет 724 человека. Китай занимает второе место — 698 человек. За последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. На третьем месте находится Индия (140), потом идут Германия (136) и Россия (117).
6 апреля сообщалось, что Forbes опубликовал 35-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В списке оказались 123 российских миллиардера, в 2019 году их было 102. Рейтинг