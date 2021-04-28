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13:38 (мск), источник: Ведомости

В России выявили рекордный объем поддельной валюты

В первом квартале текущего года в России выявили 6080 поддельных банкнот иностранных государств, что является абсолютным рекордом как минимум с 2010 г., начиная с которого Центробанк раскрывает данную информацию, следует из сообщения регулятора.

Источник: AP 2020

Максимальный квартальный показатель за 10 лет был зафиксирован в четвертом квартале 2016 г. — 1581 поддельная купюра. За весь год тогда выявили 4546 фальшивок, что также было рекордным значением.

По сравнению с первым кварталом 2020 г. объем выявленной поддельной валюты вырос почти в 13 раз, а с четвертым — более чем в 15 раз. За весь прошлый год регулятор отчитался о 1730 фальшивых купюрах иностранных государств.

Основной объем выявленных в начале 2021 г. подделок традиционно пришелся на доллары США: таковых было найдено 5968 штук. «Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», — отметили в ЦБ.

Кроме того, были найдены 109 сфальсифицированных евро, а также три китайских юаня.

Что касается российской поддельной валюты, то ее объем, наоборот, сократился на 12,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 32,2% по сравнению с четвертым — до 9831 банкноты. Наибольшая часть из них пришлась на пятитысячные купюры — 7992 штуки. Также было обнаружено 1279 поддельных тысячерублевых банкнот, 382 двухтысячных и 7 пятидесятирублевых. При этом была выявлена 51 поддельная монета в 10 руб. и 9 монет в 5 руб.

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