Названы самые популярные направления у россиян на майские праздники

В столицу куплено 32,7% авиабилетов, а средняя стоимость перелёта составила 5100 рублей, отметили в сервисе. На втором месте расположился Санкт-Петербург, который примет 11,1% туристов. При этом перелет в Санкт-Петербург обойдется примерно в 5700 рублей. Тройку лидеров замыкает Сочи с долей 5,8%. Билет на самый популярный южный курорт России стоит в среднем 6400 рублей, выяснили аналитики.
В топ-10 главных направлений на майские праздники также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Казань и Калининград.
В этом году средняя продолжительность поездки по России составляет 5,5 дней, что на день больше, чем в 2019 году — тогда россияне отправлялись в поездку в среднем на 4,5 дня, отметили эксперты туроператора. На отдых с детьми поедут 13% путешественников. Средняя стоимость авиабилета по России составила 5800 рублей в одну сторону на одного человека.
Ранее, 27 апреля сообщалось, что РЖД вслед за спросом увеличивают количество поездов на майские праздники. Из Санкт-Петербурга будут запущены дополнительные рейсы в Анапу, Брянск, Казань, Киров, Новороссийск и Ярославль.
Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, которые планировалось запустить с 27 апреля по 12 мая, было назначено почти 600 поездов, и в ближайшее время это число планируют увеличить еще более чем на 60.