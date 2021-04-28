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14:55 (мск), источник: Известия

Названы самые популярные направления у россиян на майские праздники

Самым популярным городом для путешествий на майские праздники в 2021 году стала Москва, пришли к выводу аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Источник: Reuters

В столицу куплено 32,7% авиабилетов, а средняя стоимость перелёта составила 5100 рублей, отметили в сервисе. На втором месте расположился Санкт-Петербург, который примет 11,1% туристов. При этом перелет в Санкт-Петербург обойдется примерно в 5700 рублей. Тройку лидеров замыкает Сочи с долей 5,8%. Билет на самый популярный южный курорт России стоит в среднем 6400 рублей, выяснили аналитики.

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В топ-10 главных направлений на майские праздники также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Казань и Калининград.

В этом году средняя продолжительность поездки по России составляет 5,5 дней, что на день больше, чем в 2019 году — тогда россияне отправлялись в поездку в среднем на 4,5 дня, отметили эксперты туроператора. На отдых с детьми поедут 13% путешественников. Средняя стоимость авиабилета по России составила 5800 рублей в одну сторону на одного человека.

Ранее, 27 апреля сообщалось, что РЖД вслед за спросом увеличивают количество поездов на майские праздники. Из Санкт-Петербурга будут запущены дополнительные рейсы в Анапу, Брянск, Казань, Киров, Новороссийск и Ярославль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, которые планировалось запустить с 27 апреля по 12 мая, было назначено почти 600 поездов, и в ближайшее время это число планируют увеличить еще более чем на 60.

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