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16:14 (мск), источник: Известия

Медведев заявил о движении мира в сторону четырехдневной рабочей недели

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля, выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырехдневной рабочей недели.

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«Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении», — сказал он в эфире VKLive на площадке соцсети «ВКонтакте».

Медведев напомнил, что во времена СССР была по сути шестидневная рабочая неделя, однако производительность труда в мире меняется и происходит не только роботизация жизни, но и изменение социального и экономического уклада.

На фоне этих изменений времени у человека должно быть больше, уверен он.

В тоже время зампред Совбеза подчеркнул, что движение в сторону перехода на четырехдневку должно быть постепенным и основываться на экономической логике. По его словам, в российское трудовое законодательство со временем можно было бы внести изменения, которые позволят избирательно вводить четырехдневную рабочую неделю в стране.

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«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести», — добавил он.

О том, что идея о переходе к четырехдневной рабочей неделе стала вновь актуальна в период пандемии коронавируса, Медведев заявил в феврале 2021 года. При этом он отмечал, что осуществлять переход нужно не в ущерб экономике.

Также зимой более половины российских работодателей заявили, что готовы рассмотреть вопрос о переходе к сокращенной рабочей неделе в долгосрочной перспективе.

17 марта депутат Сергей Вострецов, входящий в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, назвал вопросом времени переход на четырехдневку.

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На следующий день общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать на компаниях-добровольцах введение четырехдневной рабочей недели. Эксперимент, согласно его предложению, должен продлиться не менее одного года, для того чтобы эффект от нововведения можно было проанализировать в разных периодах и циклах работы организаций.

В том же месяце «Известия» ознакомились с результатами опроса проведенного сервисом по поиску работы Superjob, согласно которым, предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю для всех компаний, работающих по графику 5/2, поддержали 30% россиян.

В апреле выяснилось, что более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю. Также стало известно, что две трети (65%) столичных предпринимателей убеждены, что из-за четырехдневки придется сократить зарплаты сотрудников.

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