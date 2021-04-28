17:58 (мск), источник: Forbes
«Узнал из новостей»: главу «Нафтогаза» отправили в отставку
Правительство Украины решило уволить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева
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Правительство Украины отправило в отставку главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, руководившего компанией семь лет. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина. Решение было принято
Как отмечается в сообщении, в ходе заседания общего собрания акционеров компании в среду был рассмотрен отчет о деятельности «Нафтогаза» в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы составил 19 млрд гривен (более 51 млрд рублей).
Сам Коболев, руководивший «Нафтогазом» почти семь лет, у себя в Facebook написал что «узнал об “увольнении” из новостей». «Не могу комментировать. Никаких заявлений не писал», — добавил он.
Правительство также прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета группы и представителей государства в нем. Новым председателем правления назначен Юрий Витренко, ранее работавший исполнительным директором компании, а сейчас исполняющий обязанности министра энергетики Украины. Источник «Интерфакс-Украина» отметил, что Витренко назначили главой «Нафтогаза» временно, «сроком на год».
Андрей Коболев работал в НАК «Нафтогаз Украины» с 2002 года, в том числе в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики и советником главы правления, принимал участие в реструктуризации внешнего долга группы, писал «Интерфакс». В 2014 украинский кабмин назначил его на должность председателя правления компании. На этом посту он сменил Евгения Бакулина, который был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах.
Тимур Батыров