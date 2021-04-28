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17:58 (мск), источник: Forbes

«Узнал из новостей»: главу «Нафтогаза» отправили в отставку

Правительство Украины решило уволить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева из-за «неудовлетворительной» работы: в прошлом году группа потеряла 19 млрд гривен. Сам Коболев, руководивший компанией с 2014 года, заявил, что узнал об отставке из новостей.

Источник: AFP 2020

Правительство Украины отправило в отставку главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, руководившего компанией семь лет. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина. Решение было принято из-за «неудовлетворительной» работы набсовета и правления компании.

Как отмечается в сообщении, в ходе заседания общего собрания акционеров компании в среду был рассмотрен отчет о деятельности «Нафтогаза» в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы составил 19 млрд гривен (более 51 млрд рублей).

При этом финансовый план компании на этот период предполагал получение 11,5 млрд гривен прибыли.

Сам Коболев, руководивший «Нафтогазом» почти семь лет, у себя в Facebook написал что «узнал об “увольнении” из новостей». «Не могу комментировать. Никаких заявлений не писал», — добавил он.

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Правительство также прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета группы и представителей государства в нем. Новым председателем правления назначен Юрий Витренко, ранее работавший исполнительным директором компании, а сейчас исполняющий обязанности министра энергетики Украины. Источник «Интерфакс-Украина» отметил, что Витренко назначили главой «Нафтогаза» временно, «сроком на год».

Андрей Коболев работал в НАК «Нафтогаз Украины» с 2002 года, в том числе в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики и советником главы правления, принимал участие в реструктуризации внешнего долга группы, писал «Интерфакс». В 2014 украинский кабмин назначил его на должность председателя правления компании. На этом посту он сменил Евгения Бакулина, который был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах.

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