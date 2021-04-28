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19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Росстат обязали улучшить подсчет доходов населения

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о необходимости изменить методологию сбора данных о доходах населения, чтобы улучшить их подсчет, сделать его более достоверным. По его словам, публикуемые данные вызывают «очень большую дискуссию», сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Министр заметил, что доходы населения — ключевое направление модернизации статистики. И пока есть постоянные расхождения между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными.

Через некоторое время разрыв уменьшается, однако, заметил чиновник, квартальные данные важны для принятия решений в области социальной и бюджетной политики. Из-за этих проблем многие вопросы обсуждаются на основании неточной статистики. По его мнению, надо расширить состав источников информации, чтобы сделать расчеты более полными.

«Люди, конечно, начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями», — напомнил Решетников.

В 2019 году Росстат прекратил публиковать месячные данные по доходам населения, осталась доступна только квартальная статистика. За год до этого пересмотр методологии помог ведомству резко увеличить доходы россиян — в совокупности на 1,75 триллиона рублей. Из-за этого спад доходов граждан в 2014—2018 годах оказался куда ниже, чем считалось.

В 2018-м и 2019 годах новая методология обеспечила даже рост доходов. Но кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, обнулил его. В результате ситуация откатились на уровень десятилетней давности.

Данные по доходам за первый квартал должны были опубликовать 21 апреля, но их изъяли из общего отчета. В Росстате объяснили, что сбор информации потребовал дополнительного времени, так что эту статистику предъявят позднее.

Ранее ведомство объявило о снижении бедности в России в 2020 году до 12,1 процента (17,8 миллиона человек), что стало минимумом с 2014 года.

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