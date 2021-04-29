00:32 (мск), источник: Известия
Цены всмятку: в России начали дешеветь яйца
Торговые сети сделали необходимые запасы накануне Пасхи и снизили закупки, поэтому оптовая стоимость товара падает.
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С начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе птицеводов. Там пояснили: торговые сети сформировали необходимые им запасы продукции накануне Пасхи, поэтому спрос с их стороны снизился. А вслед за этим упала и цена.
В Росптицесоюзе отметили, что отпускная стоимость продукта уже снизилась на 5−10%. В Минпромторге подтвердили: по оперативным данным, цены производителей на яйца падают.
О том, что цены изготовителей на яйцо снизились в начале этой недели, «Известиям» рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он добавил, что они в значительной степени приблизились к стоимости продукции в начале года. Эксперт не уточнил, о каком снижении в процентах идет речь. По словам Сергея Лахтюхова, торговые сети уже сделали запасы продукции накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Снижение спроса на яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены.
Эксперт напомнил, что в течение года стоимость яиц меняется
Ритейлеры закупили необходимый объем продукции и ее востребованность упала, уточнила она. Это сказалось на стоимости яиц у производителей, хотя потребитель может и не увидеть этого в розничных магазинах, отметила эксперт. Пока неясно, как торговые сети скорректируют свои ценники, пояснила Галина Бобылева.
В Х5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ашане» и «Окей» на запрос «Известий» не ответили. В «Ленте» уточнили, что не получали уведомлений от производителей и поставщиков о снижении цен на яйцо.
Эксперт напомнила, что последние четыре года объем производства яиц в России не изменился, а спрос на продукт колеблется. Она привела такой пример: в начале пандемии, то есть в
За последние несколько недель рост цен производителей на куриные яйца замедлился, сказали «Известиям» в
Так, для предприятий птицеводческой отрасли Минсельхоз увеличил размер льготного кредита с 1 до 1,5 млрд рублей. Заводы, которые пострадали от птичьего гриппа, могут пролонгировать инвестиционные займы до 12 лет. Плюс к этому министерство предоставило новый вид льготного кредита для животноводов — на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что ведомство внимательно следит за ситуацией с ценами на социально значимые товары. Оперативные данные свидетельствуют о том, что отпускные цены на куриные яйца действительно снижаются, отметил он. Но оценить, подешевел ли продукт в рознице, можно будет после того, как Росстат опубликует свои показатели, уточнил чиновник. По прогнозу Минпромторга, в мае после традиционного сезонного роста цены на яйца пойдут вниз.
По последним данным Росстата, в январе средняя по стране розничная цена за десяток яиц составила 75,38 рубля, в феврале — 77,13 рубля (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 рубля (почти 8%).
С начала этого года цены на птицеводческую продукцию росли. Как писали «Известия», в середине февраля производители предложили торговым сетям пересмотреть закупочные цены — повысить их на 10%. Тогда крупнейшие ритейлеры были готовы изменить коммерческие условия поставок, так как представленное фабриками экономическое обоснование было исчерпывающим.
В начале марта первый
С начала 2021 года Минсельхоз уже дважды предупреждал производителей: если стоимость мяса курицы и яиц не стабилизируется, правительство может вмешаться в ценообразование и начать регулировать стоимость этих товаров. Например, 13 апреля в министерстве прошло заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. Замглавы ведомства Оксана Лут сообщила производителям, что за последние 60 дней мясо птицы и яйца в России подорожали более чем на 10%. Речь шла о ценах продукции в рознице.