Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
18«Поехали!»
00:32 (мск), источник: Известия

Цены всмятку: в России начали дешеветь яйца

Торговые сети сделали необходимые запасы накануне Пасхи и снизили закупки, поэтому оптовая стоимость товара падает.

Источник: РИА "Новости"

С начала этой недели производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе птицеводов. Там пояснили: торговые сети сформировали необходимые им запасы продукции накануне Пасхи, поэтому спрос с их стороны снизился. А вслед за этим упала и цена.

В Росптицесоюзе отметили, что отпускная стоимость продукта уже снизилась на 5−10%. В Минпромторге подтвердили: по оперативным данным, цены производителей на яйца падают.

Читайте также
В Аргентине выпал град размером с куриное яйцо

Пошли вниз

О том, что цены изготовителей на яйцо снизились в начале этой недели, «Известиям» рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он добавил, что они в значительной степени приблизились к стоимости продукции в начале года. Эксперт не уточнил, о каком снижении в процентах идет речь. По словам Сергея Лахтюхова, торговые сети уже сделали запасы продукции накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Снижение спроса на яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены.

Эксперт напомнил, что в течение года стоимость яиц меняется из-за сезонных факторов. Одним из них является православный праздник Пасха, когда спрос на продукцию со стороны потребителей повышается. Хотя уже во второй половине мая ситуация меняется, и участники рынка фиксируют снижение спроса и цены на эту продукцию. Летом стоимость яиц падает до годовых минимумов.

Отпускные цены производителей начали снижаться 10 дней назад, они уже уменьшились на 5−10% на яйцо столовое 1-й и 2-й категории, подтвердила «Известиям» гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Ритейлеры закупили необходимый объем продукции и ее востребованность упала, уточнила она. Это сказалось на стоимости яиц у производителей, хотя потребитель может и не увидеть этого в розничных магазинах, отметила эксперт. Пока неясно, как торговые сети скорректируют свои ценники, пояснила Галина Бобылева.

В Х5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ашане» и «Окей» на запрос «Известий» не ответили. В «Ленте» уточнили, что не получали уведомлений от производителей и поставщиков о снижении цен на яйцо.

Читайте также
В России введен запрет на поставки птицы из нескольких регионов стран ЕС

Эксперт напомнила, что последние четыре года объем производства яиц в России не изменился, а спрос на продукт колеблется. Она привела такой пример: в начале пандемии, то есть в марте-апреле прошлого года, люди стали активнее покупать яйца, поскольку доходы населения снижались, и граждане стали чаще выбирать более дешевый белковый продукт.

В преддверии Пасхи

За последние несколько недель рост цен производителей на куриные яйца замедлился, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Ведомство ожидает, что в ближайшее время стоимость этой продукции начнет снижаться. По мнению министерства, этому поспособствуют снижение стоимости кормов для скота из-за действия экспортных пошлин на зерно и масличные, завершение сезона высокого спроса на яйца в преддверии Пасхи, а также покажут эффект новые меры государственной поддержки отрасли.

Так, для предприятий птицеводческой отрасли Минсельхоз увеличил размер льготного кредита с 1 до 1,5 млрд рублей. Заводы, которые пострадали от птичьего гриппа, могут пролонгировать инвестиционные займы до 12 лет. Плюс к этому министерство предоставило новый вид льготного кредита для животноводов — на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что ведомство внимательно следит за ситуацией с ценами на социально значимые товары. Оперативные данные свидетельствуют о том, что отпускные цены на куриные яйца действительно снижаются, отметил он. Но оценить, подешевел ли продукт в рознице, можно будет после того, как Росстат опубликует свои показатели, уточнил чиновник. По прогнозу Минпромторга, в мае после традиционного сезонного роста цены на яйца пойдут вниз.

Читайте также
От цвета творога до формы яиц: россиянам дали советы по подбору продуктов на Пасху

По последним данным Росстата, в январе средняя по стране розничная цена за десяток яиц составила 75,38 рубля, в феврале — 77,13 рубля (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 рубля (почти 8%).

С начала этого года цены на птицеводческую продукцию росли. Как писали «Известия», в середине февраля производители предложили торговым сетям пересмотреть закупочные цены — повысить их на 10%. Тогда крупнейшие ритейлеры были готовы изменить коммерческие условия поставок, так как представленное фабриками экономическое обоснование было исчерпывающим.

В начале марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС провести проверку производителей куриного мяса и яиц, чтобы понять, насколько повышение цен обосновано и нет ли на рынке злоупотребления доминирующим положением. В пресс-службе ФАС «Известиям» уточнили, что проверки еще не завершены.

С начала 2021 года Минсельхоз уже дважды предупреждал производителей: если стоимость мяса курицы и яиц не стабилизируется, правительство может вмешаться в ценообразование и начать регулировать стоимость этих товаров. Например, 13 апреля в министерстве прошло заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. Замглавы ведомства Оксана Лут сообщила производителям, что за последние 60 дней мясо птицы и яйца в России подорожали более чем на 10%. Речь шла о ценах продукции в рознице.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Майская угроза: кибермошенники устроили атаку на решивших уехать в праздники
Утекай: россияне забирают валюту из банков
Лавров: скоро Россию обвинят и в убийстве эрцгерцога Фердинанда
Боррель оценил призыв Европарламента отключить Россию от SWIFT
Экс-солистка «Тату» собралась идти в Госдуму от «Единой России»
Умер астронавт Майкл Коллинз
Названы лучшие кулинарные фотографии года
В Думе раскритиковали решение КС об изъятии единственного жилья
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Новости партнеров
Как на русских в Чехии отразился конфликт Праги с РФ
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Единоросс, издевавшийся над волком, будет исключен из партии
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Дети
Сын Валерии познакомил 3-месячную дочь с прабабушкой Родственники собрались на семейный праздник
Леди
Дети, которых не было: что такое перинатальные потери Ежедневно в России не рождаются 344 малыша
Дом
Как магазины и рестораны заставляют нас тратить деньги
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как сохранить холодильник чистым: 7 лайфхаков
Как выглядит дом, в котором жил легендарный советский певец
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь